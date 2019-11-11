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Oyuncu Kemal Uçar'la ayrılan spiker Setenay Cankat, yeni aşka yelken açtı

Yakışıklı oyuncu Kemal Uçar ile yollarını ayıran spiker Setenay Cankat, yeni sevgilisiyle Beşiktaş'ın maçını izlemeye gitti. Çift, statta poz vererek sosyal medya hesabından paylaşmayı da ihmal etmedi.

11.11.2019 14:51 | Son Güncelleme: 11.11.2019 14:59

A 'da spikerlik yapan Setenay Cankat, uzun süredir birlikte olduğu oyuncu Kemal Uçar'la yollarını ayırdı. Çiftin ayrıldıkları ise sosyal medya hesaplarından fotoğraflarını silince ortaya çıktı. Özel hayatıyla gündeme gelen Cankat, dün 'ın maçına giderek yeni aşkıyla poz verdi.

YENİ SEVGİLİSİYLE MAÇA GİTTİ

Kemal Uçar'la yollarını ayıran ünlü spiker, yeni bir aşka yelken açtı. Urak Kaspar ile aşk yaşamaya başlayan Setenay Cankat, dün sevgilisiyle Vodafone Stadı'nda Beşiktaş-Denizlispor maçını izledi. Cankat, yeni sevgilisiyle çektirdiği samimi pozunu da Instagram hesabından takipçileriyle paylaştı.

SETENAY CANKAT KİMDİR?

İzmir'de dünyaya gelen Setenay Cankat 31 Mayıs 1988 tarihi doğumludur. Anne tarafından Selanik göçmeni olan Setenay Cankat baba tarafından da Çerkez'dir. İsmi de Çerkez kökeninden gelmektedir. İlk ve orta öğretimini İzmir'de tamamlayan Setenay Cankat sonrasında ailesi ile birlikte İstanbul'a yerleşmiştir. İstanbul'a geldikten sonra Göztepe İhsan Kurşunoğlu Anadolu Lisesi ve Beykent Üniversitesi sinema televizyon bölümünde eğitimini tamamlamıştır. Bu sırada Vahide Altan Gördüm Akademi ve 35 Buçuk Sanat Evi'nde sahte sanatları ve oyunculuğu eğitimi almıştır.

Üniversite eğitimini üstün başarı belgesi ile tamamlayan Setenay Cankat ilk olarak ATV 'de stajyer olarak görev almıştır. Daha sonra ise ATV'nin A Haber bölümünde 2011 yılı itibariyle muhabir olarak çalışmaya başlamıştır. Son görev yaptığı yer ise A Spor ekranında Akşam Sporu programıdır. Ünlü spiker ayrıca 2017 senesinde 6. Dijital Dünyanın Enleri Ödül Töreni'nde yılın en iyi spor spikeri olarak ödüle layık görülmüştür.

Setenay Cankat bir dönem Kemal Uçar'la aşk yaşıyordu
Oyuncu Kemal Uçar'la ayrılan spiker Setenay Cankat, yeni aşka yelken açtı

Denizlispor, Beşiktaş, Magazin


HABER YORUMLARI (1)
KENAN:yenge güzelmiş.
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