Oyuncu Kerem Bürsin'den 74 yaşındaki oyuncuya ilginç sesleniş: Asansörde onunla öpüşmek isterim

Yakışıklı oyuncu Kerem Bürsin, Zeynep Ocak'ın Youtube kanalı üzerinden yayınlanan "Aşırı Ünlüler'le Kısa Görüşmeler" isimli programına konuk oldu. Samimi itiraflarda bulunan Bürsin, 74 yaşındaki Helen Mirren ile asansörde öpüşmek istediğini söyledi.

"KIZ ARKADAŞIMIN AİLESİNİN EVİNDE ÇIRILÇIPLAK HAVUZA GİRDİM"

Özel hayatı ve kariyeri hakkında konuşan Bürsin, Amerika'da okurken çok popüler olduğunu ve bir kızla sevgili olduğunu söyleyen Bürsin, yaşadığı utanç dolu bir anısı anlattı. Bürsin, sevgilisinin evinde yaşadığı olay şöyle anlattı: "Üniversitede Ally adında bir sevgilim vardı. Evine gittik, ailesi ile tanıştım. Ally'nin annesi "İç Kerem iç" dedikçe içtim. Sonra soyunmaya başlayıp çıplak havuza girdim. Sabah hiçbir şey hatırlamıyordum. Artık pek içki içmiyorum çünkü içince soyunuyorum."

"KIZ ÇIRILÇIPLAK SOYUNMUŞ BENİ BEKLİYORDU"

En kötü flört anısını anlatan oyuncu, "En kötü flört buluşmam İstanbul'da oldu. Henüz ünlü değildim. Tanımadığım bir kişiyle yemeğe çıktık. Sonra ortak bir arkadaşımızın evine gittik. Arkadaşım da bizi yalnız bıraktı. Ama ben istemedim. Bir ara mutfağa geçip kahve yaptım. Elimde kahvelerle salona girdiğimde bir baktım kız soyunmuş. Poz verir gibi duruyor. Kımıldamıyordu, neredeyse nefes almıyordu. Kıza "İyi misin?" diye sormak zorunda kaldım." dedi.

"ASANSÖRDE ÖPÜŞMEK İSTERİM"

Aşık olduğu kadından bahseden oyuncu ise sözlerin şöyle devam etti: "Aşık olduğum tek ünlü İngiliz oyuncu Helen Mirren. 74 yaşında ama çok ateşli bir kadın. Onunla asansörde mahsur kalsam, o isterse öpüşürüm."