Haberler » Magazin » Oyuncu Kerem Bürsin'den Nilperi Şahinkaya itirafı: Soğan ve sarımsaklı dürüm yeyip beni öp diyordu

Oyuncu Kerem Bürsin'den Nilperi Şahinkaya itirafı: Soğan ve sarımsaklı dürüm yeyip beni öp diyordu

Bir YouTube kanalında yayınlanan programa konuk olan oyuncu Kerem Bürsin, Yaşamayanlar dizisindeki partneri Nilperi Şahinkaya'nın öpüşme sahnelerinden önce soğanlı ve sarımsaklı dürüm yedikten sonra kendisine 'Gel beni öp' dediğini anlattı.

14.10.2019 12:11

Ünlü oyuncu Kerem Bursin, YouTube kanalı üzerinden yayınlanan ve Zeynep Ocak'ın sunduğu Aşırı Ünlülerle Kısa Görüşmeler' programına konuk oldu. Samimi açıklamalarda bulunan Bürsin, bir dönem birlikte oynadığı Nilperi Şahinkaya ile ilgili herkesi güldüren itiraflarda bulundu.

HANDE DOĞANDEMİR'İN AĞZI KOKMUYORDU

Rol aldığı projelerdeki öpüşme sahnelerinden bahseden Kerem Bürsin, "Güneşi Beklerken' dizisinde her saniye öpüşme sahnesi çekiyordum. Başrolü paylaştığım Hande Doğandemir'le öpüşmemizi pek hatırlamıyorum ama ağzı kokmuyordu." dedi.

"SOĞAN YEYİP GEL BENİ ÖP DİYORDU"

Dijital platform üzerinden yayınlanan "Yaşamayanlar" dizisinde partner olduğu Nilperi Şahinkaya'dan bahseden oyuncu, "Partnerim Nilperi Şahinkaya başkaydı. Öpüşme sahnemiz var mesela. Nilperi soğanlı, sarımsaklı dürüm yiyor sonra da "Gel beni öp" diyordu." şeklinde konuştu.

Oyuncu Kerem Bürsin'den Nilperi Şahinkaya itirafı: Soğan ve sarımsaklı dürüm yeyip beni öp diyordu

Nilperi Şahinkaya, Kerem Bursin, Yaşamayanlar, Magazin

YORUMLAR(7)
YAVUZ SELİM:Habere bak ülke savaş halinde siz öpüşme derdindesiniz. . . Başka haber yok değilmi oturduğunuz yerden 4 tane foto kopyala yapıştır, bu mu habercilik. . . . .
Yayından Kaldır
9 1
Cevap yaz
OKUR:ülke her zaman savaş halinde
Yayından Kaldır
3 1
ADINIZI YAZIN:lut kavmimisiniz oglum
Yayından Kaldır
8 3
Cevap yaz
İSİMSİZ:Bu bücürde kimla İnan’ın sokağa çıkın bundan daha iyi 1000 tane gencimiz çıkar
Yayından Kaldır
2 0
Cevap yaz
ADSIZ:isimsiz. ne diyon oğlum. bi türkçe konuş, anlaşılmıyo.
Yayından Kaldır
0 0
PAKO:bunal kim la
Yayından Kaldır
2 0
Cevap yaz
ASİ:Tufiiiiii sizeeee
Yayından Kaldır
2 0
Cevap yaz
Son Dakika Magazin Haberleri
12:52 Türk gelinliği Ortadoğu'da
12:52 Apocalyptica 3 konser için Türkiye'de
12:11 Oyuncu Kerem Bürsin'den Nilperi Şahinkaya itirafı: Soğan ve sarımsaklı dürüm yeyip beni öp diyordu
08:02 Alkollü araç kullanan Seda Sayan'ın ehliyetine el konuldu
02:05 Turne yolunda
02:05 Yeni dizi yeni yatırım
18:48 Erhan Çelik, Doktor Özlem Gültekin ile dünyaevine girdi
14.10.2019 13:58:34