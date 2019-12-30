Oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ'a Atatürk'ü oynaması için teklif götürüldü

Rol aldığı dizilerdeki başarısının yanı sıra yakışıklılığıyla gönüllerde taht kuran Kıvanç Tatlıtuğ, son aldığı rol teklifiyle tüm dikkatleri üzerine çekti.

ATATÜRK'Ü OYNAMASI İSTENDİ

TV100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre: Aşk-ı Memnu, Ezel gibi diziler ve Kelebeğin Rüyası, Organize İşler Sazan Sarmalı gibi projelerde oynadığı rollerle takdir toplayan Kıvanç Tatlıtuğ'a, 6 bölümlük mini dizide Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu Mustafa Kemal Atatürk'ü canlandırması için teklif götürüldü. Tatlıtuğ'un gelen teklife verdiği cevap ise merak konusu oldu.

"YA İSTİKLAL YA ÖLÜM"

Yasin Uslu'nun yönetmen koltuğuna oturacağı yeni dizinin yapımcılığını Vizyon Film üstlendi. Funda Çetin'in senaryosunu kaleme aldığı dizi "Ya İstiklal Ya Ölüm" adıyla yayına çıkacak.

KIRIMLI TÜRK ASKERİNİ OYNAMIŞTI

Yakışıklı oyuncu daha önce de Kurt Seyit ve Şura isimli dizide Kırımlı bir Türk askeri olan Kurt Seyit Eminof'u oynamıştı.