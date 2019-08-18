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Oyuncu Kristen Stewart, senarist Dylan Meyer ile öpüşürken görüntülendi

Yaşadığı ilişkilerle sık sık dünyaca ünlü oyuncu Kristen Stewart, New York'ta bir binanın merdivenlerinde beraber oturduğu senaryo yazarı Dylan Meyer ile öpüşürken görüntülendi

18.08.2019 16:00
Oyuncu Kristen Stewart, senarist Dylan Meyer ile öpüşürken görüntülendi

Bir süre önce ayrıldığı Victoria Secret mankeni Stella Maxwell ile barışan Amerikalı oyuncu Kristen Stewart, New York'ta bir binanın merdivenlerinde beraber oturduğu senaryo yazarı Dylan Meyer ile samimi bir şekilde görüntülendi.

ÖPÜŞÜRKEN GÖRÜNTÜLENDİ

Dylan Meyer ile samimi bir şekilde sohbet ettikleri sırada elini Dylan'nın bacaklarında gezdiren oyuncu, daha sonra da kendine doğru çekip öpmeye başladı. Bir ay önce İtalya'da kız arkadaşı ile bir yatta öpüşürken görüntülenen Stewart'in Meyer'i bu şekilde uzun süre öpmesi sevgilisi Stella Maxwell ile yarıldığı dedikodularının ortaya çıkmasına sebep oldu.

KISA SÜRELİ ŞAŞKINLIK YAŞADI

Miss 2059 dizinin yazarı olan Dylan, Stewart'in kendisini ani bir şekilde öpmesi karşısında kısa bir şaşkınlık yaşamasına rağmen elini Stewart'in omuzlarına attı. Çift uzun süre oturdukları merdivende aşırı samimi görüntüler sergilediler.

Oyuncu Kristen Stewart, senarist Dylan Meyer ile öpüşürken görüntülendi

Kristen Stewart, Victoria Secret, Stella Maxwell, New York, Magazin

YORUMLAR (1)
HALKTAN ZAAAR: rol kasıyor, para bitti heralde
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