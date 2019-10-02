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Oyuncu Kubilay Aka, Bade İşçil ile aşk yaşadığı yönündeki iddiaları yalanladı

Kendisinden 12 yaş büyük Bade İşçil ile baş başa görüntülendiği için haklarında aşk dedikodusu çıkan oyuncu Kubilay Aka, sosyal medya hesabından açıklama yaparak çıkan haberlere sitem etti.

02.10.2019 10:42

Genç oyuncu Miray Daner ile ayrıldıktan sonra adı Hilal Altınbilek ile anılan 24 yaşındaki Kubilay Aka, önceki gün kendisinden 12 yaş büyük Bade İşçil ile görüntülendi. İşçil ile öpüştükleri iddia edilen Kubilay Aka, Instagram hesabından paylaşım yaparak ateş püskürdü.

BADE İŞÇİL İLE AŞK YAŞADIĞI İDDİA EDİLDİ

Adı oyuncu Hilal Altınbilek ile anılan genç oyuncu Kubilay Aka'nın Bade İşçil ile birlikte olduğu hatta bir mekanda öpüştükleri iddia edildi. Magazin basınına bomba gibi düşen iddiadan dolayı hakkında bir sürü haber yapılan Kubilay Aka, sessizliğini bozdu.

"ORTADA BİR İLİŞKİ YOK"

Hakkında çıkan haberlere sitem eden Kubilay Aka, yaptığı paylaşımda şunları söyledi: "Bugün rol arkadaşım Bade İşçil ile hakkımızda çıkan haberleri şaşkınlıkla ve büyük üzüntüyle takip etmekteyim. Sadece işimle gündemde olmak isterken iki arkadaşın kahve içmesinin bile çarpıtılarak haber yapıldığını görmek inanın çok üzücü. Tüm yasal haklarımı saklı tutarak ortada bir ilişki olmadığını kamuoyunun bilgisine sunmak isterim."

Miray DanerMiray Daner'i aldattığı söylenen Kubilay Aka, kendisinden 12 yaş büyük oyuncu Bade İşçil'le görüntülendi

Oyuncu Kubilay Aka, Bade İşçil ile aşk yaşadığı yönündeki iddiaları yalanladı

Kubilay Aka, Miray Daner, Bade İşçil, Instagram, Magazin

YORUMLAR(8)
MUSA:tek gecelik, yada günlük. . . iş bitti mi adı kahve içme olur. . .
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BU DA KİM:SOKAK SERSERİLERİNİDE KONUŞTURDUNUZ YA HELAL OLSUN
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ÜMRANİYELİ:At koşuyu kazanıyor sahibine 250 bin TL, Jokeye 50 bin TL Ata saman veriyorlar. Yani at sahibi dizinin yapımcısı, jokey oyuncular at'' da izleyiciler oluyor
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AYNEN::))))
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EDA:he he hep arkadaş olursunuz sonra foyanız ortaya çıkar
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JEAN RENO:bu kim ya ?
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ADINIZI YAZIN:çok lazımdınız zaten
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CONI:PARAN VAR DOSTUM YAP ISTEDIGINI KIME NE , SEN SANSLISIN !
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