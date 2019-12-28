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Oyuncu Kushal Punjabi, evinde canına kıydı

Günlerdir haber alınamayan Bollywood'un ünlü oyuncularından Kushal Punjabi, Mumbai'deki evinde ölü bulundu. Yapılan tespitlerde oyuncunun yaşamına son verdiği ortaya çıktı. Oyuncu geride bıraktığı 3 yaşındaki oğluna da bir not bıraktı.

28.12.2019 10:21 | Son Güncelleme: 28.12.2019 10:36

Hint sinemasının önde gelen isimlerinden 37 yaşındaki Kushal Punjabi, Mumbai'deki evinde ölü olarak bulundu. Punjabi'den bir süredir alamayan yakınları polise haber verince gerçek ortaya çıktı.

CANINA KIYDI

Gelen ihbar üzerine sağlık ekipleriyle eve gelen polis memurları, kapıyı kırarak içeri girdi. Punjabi'nin cansız bedeniyle karşılaşan ekipler, yaptıkları ilk incelemede ünlü oyuncunun kendi yaşamına son verdiğini tespit etti.

3 YAŞINDAKİ OĞLUNA NOT BIRAKTI

Polis kaynaklarından paylaşılan bilgilere göre Punjabi, geride kalan 3 yaşındaki oğlu için bir not bıraktı. Ülke basınındaki haberlere göre: Punjabi söz konusu notta ölümünden kimsenin sorumlu olmadığını yazdı. İsim vermeden açıklamalarda bulunan oyuncunun yakınları, Punjabi'nin bir süredir depresyonla mücadele ettiğini öne sürdü.

Kushal Punjabi, kariyerine 1995 yılında dansçı olarak başladı ve sonrasında televizyon şovları ve birçok filmde yer aldı.

Oyuncu Kushal Punjabi, evinde canına kıydı

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HABER YORUMLARI (3)
MALAK ADAM: Nasılsa Reenkarnasyon var adam Hintli 1 milyar insan buna inanıyor. Ruhun sürekli olarak tekrar bedenlendiğine inanan adam bunlar. Bedenini ve yaşamını beğenmemiş intihar etmiş belki iAleyna Tilki olarak bedenlenecek belki bir prens olarak yeni beden bulacak. . Ruhları göçebe bunların. . Seninkinde , ntihar edersen direk cehenneme gidiyorsun mecbursun bu hayatı yaşamaya. Onlarda sürekli nedenlenme var sonsuz sayıda. . Ölüm yok. Yeniden doğuş yeniden ölüş ama RUH aynı. .
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ZİYAA: Üzüldüm doğrusu. . . Yazık ettin hem kendine hem de çocuğuna. . . Şöhreti kaldıramadı demek ki depresyona girdi ve fişi çekti. . . Toprağın bol olsun Punjabi. . .
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HACTUSAN: Aktör ilgi budalasıdır, gözden düşünce bunalım yapar.
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