Oyuncu Levent Beceren Son Yolculuğuna Uğurlandı

Antalya'nın Kaş ilçesinde kalp krizi sonucu yaşamını yitiren sinema ve tiyatro oyuncusu Levent Beceren son yolculuğuna uğurlandı.

Kaş merkezdeki Süleyman Çavuş Camii'nde Beverten için düzenlenen törene 58 yaşındaki usta oyuncunun ailesi, yakınları ve arkadaşları ile çok sayıda seveni katıldı.

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

İlçe Müftüsü Ahmet Bayer'in cenaze namazını kıldırdığı Levent Beceren, Kaş Yüzbaşı Hasan Fehmi Sokullu Mezarlığı'nda toprağa verildi.

BİRÇOK DİZİDE ROL ALDI

Yaklaşık 20 yıldır Kaş'ta restoran işleten, sinema ve tiyatro oyuncusu Levent Beceren, dün geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi. Beceren, Ekmek Teknesi, Benim Annem Bir Melek, Kurtlar Vadisi gibi çeşitli dizi ve sinema filmlerinde rol aldı.

Kaynak: DHA