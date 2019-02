Oyuncu Lisa Sheridan, Evinde Ölü Bulundu

CSI Miami dizisinin yıldızı 44 yaşındaki Lisa Sheridan ABD'nin New Orleans kentindeki evinde ölü bulundu.

Oyuncunun menajeri Mitch Clem, Sheridan'ın pazartesi sabahı hayatını kaybettiğini doğruladı.

"ÖLÜMÜYLE YIKILDIK"

Clem, "Hepimiz Lisa'yı çok seviyorduk ve ölümü ile yıkıldık. Lisa, Pazartesi sabah New Orleans'taki dairesinde vefat etti. Ölüm nedeni hakkında rapor bekliyoruz" dedi.

Lisa Sheridan

İNTİHAR MI ETTİ?

Ünlü oyuncunun intihar haberlerini ise yalanlayan menajeri "Rapor çıkmadan ortaya atılan bu haberler tamamen yalan" dedi.

SEVENLERİ YASA BOĞULDU

Sheridan'ın ölümü sevenlerini yasa boğdu. Facebook ve Twitter üzerinden pek çok kişi taziye mesajları yayınladı.

KISA SÜRE ÖNCE NİŞAN ATTI

Ünlü aktris, Sex and the City dizinde canlandırdığı "Burger" karakteriyle tanınan Ron Livingston ile nişanlıydı. Ancak çift bir süre önce ayrılmıştı. Sheridan, CSI: Miami'nin yanı sıra, Journeyman, Perception ve The Mentalist gibi dizilerde rol almıştı.