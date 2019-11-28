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Oyuncu Mehmet Aslan'a Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret davasında beraat

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sosyal medya üzerinden hakaret ettiği iddiasıyla yargılanan oyuncu Mehmet Aslan'ın beraatine karar verildi.

28.11.2019 12:08 | Son Güncelleme: 28.11.2019 12:18Oyuncu Mehmet Aslan'a Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret davasında beraat
Recep Tayyip Erdoğan'a sosyal medya üzerinden hakaret ettiği iddiasıyla yargılanan oyuncu Mehmet Aslan'ın beraatine karar verildi. Mahkeme, Aslan'ın paylaşımın incitici olmakla beraber ağır eleştiri kapsamında kaldığını kaydetti.

Oyuncu Mehmet Aslan'ın, Beşiktaş'ta Reina adlı gece kulübüne yılbaşı gecesi yapılan silahlı saldırı sonrası sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabında yaptığı bir paylaşımda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği iddiasıyla hakkında açılan davanın görülmesine devam edildi. İstanbul 8. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya sanık Mehmet Aslan ve avukatı katıldı. Duruşmada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı da yer aldı.

Duruşmada söz alan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı sanığın cezalandırılmasını talep etti.

Son savunmasını yapan sanık Mehmet Aslan, "Suçlamaları kabul etmiyorum. Tanık beyanlarıyla da dava konusu suçu işlemediğim açıktır. Beraatime karar verilmesini istiyorum" dedi.

Söz alan Aslan'ın avukatı Harika Kocacık ise "İddianame eksik araştırmayla düzenlenmiştir. Sanığın isnat edilen suçu işlediğine ilişkin delil yoktur. Dava konusu sözler Yargıtay ve AİHM kararıyla ifade özgürlüğü mahiyetindedir. Müvekkilimin beraatine karar verilmesini talep ediyoruz" diye konuştu.

Kararını açıklayan mahkeme, Mehmet Aslan'ın beraatine karar verdi. Mahkeme kararında, hakaret içerikli paylaşımların teröristlere yönelik olduğu, Cumhurbaşkanına yönelik paylaşımın ise incitici olmakla beraber ağır eleştiri, yakınma ve beddua kapsamında kaldığını vurguladı.

Duruşmanın ardından Aslan, basın mensuplarına herhangi bir açıklama yapmadan adliyeden ayrıldı. - İSTANBUL

Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, Mehmet Aslan, Güncel

Kaynak: İHA

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