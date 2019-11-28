Haberler » Güncel » Oyuncu Mehmet Aslan, 'Cumhurbaşkanına hakaret' davasında beraat etti - Haber

Oyuncu Mehmet Aslan, "Cumhurbaşkanına hakaret" davasında beraat etti

Oyuncu Mehmet Aslan'ın, 2017'de Beşiktaş'taki bir gece kulübüne yönelik terör saldırısının ardından sosyal paylaşım hesabından yaptığı paylaşımla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı davada, beraatine karar verildi.

28.11.2019 11:52 | Son Güncelleme: 28.11.2019 11:52Oyuncu Mehmet Aslan,
Oyuncu Mehmet Aslan'ın, 2017'de Beşiktaş'taki bir gece kulübüne yönelik terör saldırısının ardından sosyal paylaşım hesabından yaptığı paylaşımla Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı davada, beraatine karar verildi.
İstanbul 8. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, sanık Mehmet Aslan ve avukatı Harika Kocacık katıldı.
Duruşmada son sözü sorulan sanık Aslan, suçlamaları kabul etmediğini belirterek, beraatini istedi.
Dosyayı karara bağlayan mahkeme, sanığın hakaret içerikli paylaşımlarının Cumhurbaşkanı'na değil, teröristlere yönelik olduğu, Cumhurbaşkanı'na yönelik paylaşımının ise "incitici olmakla beraber ağır eleştiri, yakınma ve beddua" kapsamında kaldığına karar verdi. Mahkeme, bu gerekçelerle Mehmet Aslan'ın beraatine karar verdi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Bürosunca hazırlanan iddianamede, Mehmet Aslan'ın "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan cezalandırılması talep edilmişti.

Cumhurbaşkanı, Mehmet Aslan, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
12:55 Kötü haberle yıkıldılar: "Tırnaklarımla kazıdım, çıkartamadım"
12:54 Kahramanmaraş'ta "Bayrak olayı"nın 100. yıl dönümü kutlandı
12:54 Alışveriş ve sipariş teslimat uygulaması "Getir", İzmir'de
12:53 Akdeniz'de 3.5 büyüklüğünde deprem (2)
12:53 'Köyde Survivor' yarışması
12:49 Asgari ücrette ilk teklif Türk-İş'ten: 2 bin 578 liranın altında hiçbir şeyi konuşamayız
12:40 İmamoğlu karşıtları, su zammına ilişkin broşür hazırlayarak İstanbul'da propaganda yaptı
12:02 Son dakika: Bakan Turhan: Türkiye'de ilk defa akıllı ulaşım altyapısını tamamladık
11:59 İstanbul emniyetinde yeni dönem! 2 bin polise yaka kamerası takıldı
11:32 İçişleri Bakanı Soylu, İzmir'de Alevi ailenin evinin işaretlenmesine çok sert tepki gösterdi
11:25 Türkiye'de ilk kez üretilen balık pastırmasına talep yağıyor
10:27 Vücudunun tamamı pullanan talihsiz adam, kimse korkmasın diye dışarı çıkmıyor
10:25 Yuttuğu dikiş iğnesiyle 16 yıl yaşadı
09:21 Doğumda annesini kaybeden kuzu "Anne, anne" diye meliyor
16:32 Çocuklarını bekleyen kadının üzerine kamyon düştü
28.11.2019 12:55:39