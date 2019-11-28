Haberler » Güncel » OYUNCU MEHMET ASLAN'IN YARGILANDIĞI 'CUMHURBAŞKANINA HAKARET' DAVASI... - Haber

OYUNCU MEHMET ASLAN'IN YARGILANDIĞI "CUMHURBAŞKANINA HAKARET" DAVASI...

Haber: Özden ATİK / İstanbul, DHAReina saldırısı sonrasında sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan yaptığı bir paylaşım nedeniyle "Cumhurbaşkanı'na hakaret" suçundan yargılanan oyuncu Mehmet Aslan beraat etti.

28.11.2019 12:41 | Son Güncelleme: 28.11.2019 12:41OYUNCU MEHMET ASLAN'IN YARGILANDIĞI

Haber: Özden ATİK/ İstanbul, DHA

Reina saldırısı sonrasında sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan yaptığı bir paylaşım nedeniyle " 'na hakaret" suçundan yargılanan oyuncu Mehmet Aslan beraat etti.

İstanbul 8. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz sanık Mehmet Aslan ile şikayetçi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı temsilen avukatı katıldı.

BERAATİNİ TALEP ETTİ

Sanık Mehmet Aslan savunmasında, "Suçlamayı kabul etmiyorum. Tanık anlatımlarıyla benim yapmadığım anlaşılmıştır. Beraatime karar verilsin" dedi. Sanık avukatı Harika Kocacık da "İddianamenin eksik araştırmayla düzenlenmiştir. Sanığın isnat edilen suçları işlediğine ilişkin bir delil yoktur. Sözkonusu ifadeler Yargıtay, AİHM kararlarıyla ifade özgürlüğü mahiyetindedir" dedi.

Şikayetçi Cumhurbaşkanı avukatı ise "Sanıktan şikayeçiyiz" diye konuştu.

KARAR ÇIKTI

Mahkeme, her ne kadar Cumhurbaşkanına alenen hakaret suçunu işlediğinden bahisle yargılama yapılmışsa da "hakaret içerikli paylaşımların, Cumhurbaşkanına yönelik olmadığı, teröristlere yönelik olduğu, cumhurbaşkanına yönelik paylaşımın ise incitici olmakla beraber ağır eleştiri, yakınma ve beddua kapsamında kaldığı" anlaşıldığı belirtilerek beraatine karar verildi.

DAVANIN GEÇMİŞİ

Mehmet Aslan'ın, 1 Ocak 2017'de sosyal medya hesabı Twitter üzerinden paylaşımını yaptığı, daha sonra bu mesajını sildiği öne sürülüyordu. Bu paylaşım nedeniyle gözaltına alınan Mehmet Aslan'ın polis ifadesinde, bir eğlence mekanına girdiğinde telefonunu şoförüne bıraktığını, söz konusu tweet'i şoförünün yazdığını, daha sonra da sildiğini savunmuştu. Aslan ayrıca "Devleti ve yönetenlere yönelik hakaret içeren paylaşımın yoktur. Böyle bir paylaşımda bulunmam akıl ve mantığa aykırı bir harekettir" diyerek suçlamaları reddetmişti. 17 Ocak'ta savcılığa çıkarılan Aslan, ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılmıştı.

"TWEETLERİ BEN ATMADIM" DEMİŞTİ

Sanık Mehmet Aslan önceki duruşmada verdiği ifadesinde de, "Bu tweetleri ben atmadım. Savunmam değerlendirilmeden hakkımda dava açılmıştır. Ayrıca tweet'i atan kişi de kabul etmiştir. Benim attığıma dair delil yoktur. Biz bir yere gittiğimizde orada bulunan şoföre veya asistana telefonumuzu veririz. Bu olağan bir şeydir. Ayrıca atılan tweet'te eleştireldir. Siyasi kişiler de eleştirilebilir" demişti.

Görüntü Dökümü:

----------

-Aslan'ın görüntüsü



Cumhurbaşkanı, Mehmet Aslan, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
14:52 Son Dakika: Erdoğan'dan Alevi vatandaşların evlerine işaret konulmasına sert tepki: Hesabı sorulacak
14:52 Şehitler memleketlerine uğurlandı
14:52 Şehitler memleketlerine uğurlandı -1
14:48 Kepez'e 'Kadın koordinasyon merkezi'
14:47 İnönü Üniversitesi'ne Kalite Yönetim Standartları Belgesi
14:34 Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlerin yeni alışkanlıklarına tepki gösterdi
14:23 Ölü sayısının 40'a yükseldiği Arnavutluk'ta bir deprem daha oldu
13:56 Türkiye ile Libya arasında tarihi anlaşma! Rum ve Yunanların Doğu Akdeniz oyunu bozulacak
12:49 Asgari ücrette ilk teklif Türk-İş'ten: 2 bin 578 liranın altında hiçbir şeyi konuşamayız
12:45 Tehlike saçan slime hamuru yine ortaya çıktı, zabıtalar tek tek topladı
11:25 Türkiye'de ilk kez üretilen balık pastırmasına talep yağıyor
11:21 'Sahte peygamber'in cenazesine damga vuran görüntü! Bir anda titremeye başladı
10:27 Vücudunun tamamı pullanan talihsiz adam, kimse korkmasın diye dışarı çıkmıyor
10:25 Yuttuğu dikiş iğnesiyle 16 yıl yaşadı
08:20 Dünyanın en büyük vurgununu yapan 'Kripto Kraliçe' sırra kadem bastı
28.11.2019 14:53:54