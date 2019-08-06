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Oyuncu Mehmet Aslantuğ'un oğlunun arabada verdiği poza tepki yağdı

Arzum Onan ve Mehmet Aslantuğ çiftinin oğulları Can Aslantuğ, babası araba kullanırken ayaklarını camdan uzatıp poz verdi. Can'ın seyir halindeki araçta yaptığı hareket kısa sürede tepkilerin odağı oldu.

06.08.2019 12:17
Oyuncu Mehmet Aslantuğ'un oğlunun arabada verdiği poza tepki yağdı

Usta oyuncu Mehmet Aslantuğ'un oğlu Can Aslantuğ'un, araçta seyahat ederken ayaklarını camdan çıkararak poz vermesi sosyal medya kullanıcılarının tepkisini çekti.

KISA SÜREDE TEPKİ YAĞDI

Can Aslantuğ, babası Mehmet Aslantuğ ile araçta seyahat ederken, ayaklarını camdan sarkıtarak poz verdi. Fotoğrafı görenler Aslantuğ'a 'Bunu yapanlara maganda deniyor' ve'Kesinlikle cezalandırılmalı' gibi yorumlar yaptı.

EVLİLİK YIL DÖNÜMLERİNİ KUTLADI

Geçtiğimiz günlerde evliliklerinin 23'ncü yılını kutlayan çiftten güzel oyuncu Arzum Onan, eşi Mehmet Aslantuğ ile el ele tutuştukları bir fotoğrafı "1 Ağustos 1996'dan bugüne" notunu yazdı.


Mehmet Aslantuğ, Arzum Onan, Magazin

YORUMLAR (12)
YAZIK SANA: çok yakışıyorsunuz MAAŞALLAH Çocuğunuza insanların örnek aldığı anne babasına benzemesini söyleseler daha iyi olacak
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A: ya ergen işte üstünde durmayın bizde ergen olduk kızmayın cocuklara
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ENİS: HİÇTE TEPKİMİ ÇEKMEDİ! ÜSTELİK İKİSİNİN DE EMNİYET KEMERİ TAKILI.
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SÜHA: ne chailce yapılmış bir yorumunuz var. . pes. . . peki yandan çok hızlı geçen araç o ayaklara çarpsa?
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ANGARALI: BAZEN ÇOCUKLAR İSTEM DIŞI GERİZEKALICA HAREKETLERDE BULUNUYORLAR ÇOCUKLUĞUNA VERMEK LAZIM.
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6.FİLO: Arzum Onan semtimizin kızı. Aslantuğ 1996 yıllarında her okul çıkışı Arzum Onanı almaya gelirdi Ümraniye Endüstri Meslek lisesi. Ümraniye yiğidin yetiştiği memleket. Herkes Ümraniyeli olamaz Ümraniyeli doğulur.
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MERAKLI: cemiyet hayatının en örnek çifti olmaya aday. 23 yıldır bereberler evliler.
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....: YAV SANKİ KİMSE TATİLE GİDERKEN BU POZİSYONDA OTURMUYOR!! MİLLET KENDİ YAPINCA SORUN OLMUYOR, TANINMIŞ BİRİ OLUNCA TEPKİ YAĞIYOR!!!
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SABIR: arkadaş yorumu yapan sözde elitlerde hayatlarında hiç yapmadıkları şeymiş gibi tepki veriyorlar. dengesiz misiniz acaba?
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İPLİKÇİ: 6, filo bizde bağcılar cocuguyuz tamam boş yapma
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