Oyuncu Melek Baykal’ın 87 yaşındaki annesinin spor yapması alkış topladı

Cennet Mahallesi'ndeki Pembe karakteriyle akıllara kazınan 65 yaşındaki Melek Baykal, sosyal medya hesabından 87 yaşındaki annesinin spor yaptığı anları paylaştı. Annesinin alkış toplayan videosunun ardından bir canlı yayına bağlanan Baykal, "Örnek olabildiysek, biraz motive edebildiysek ne mutlu bize" dedi.

"ANNEM 20 DAKİKA YÜRÜYÜŞ VE EGZERSİZ YAPTI"

Koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkması yasaklandı. Hem yaş engelinden dolayı hem de salgından korunmak için evde olan 65 yaşındaki Melek Baykal, Instagram hesabından 87 yaşındaki annesinin evde spor yaptığı anları paylaştı. Oyuncu, paylaşımına da "Çok sevgili dostlarım; her sabah olduğu gibi bu sabah da benim canım anneciğim 20 dakika yürüyüşünün ardından egzersizlerini yaptı. Bu videoyu paylaşma nedenim ileri yaşta olup, evde kalan tüm ileri yaşta olanlara örnek olsun istemememdir. Annem için her evde kalanlardan 'Maşallah' lütfen. Sizleri seviyorum. Sabah sporlarımızı ihmal etmeyelim lütfen" notunu düştü.

"EVDEYKEN BEDENİME HİZMET ETMEK İSTİYORUM"

Annesinin spor videosunun büyük bir ilgi görmesinin ardından Habertürk ekranlarında yayınlanan Gün Başlıyor programına telefonla bağlanan Baykal, "Spor için belli bir programım yok. Gençliğimde kalkar, yürüyüş yapardım. Salgından dolayı evdeyken bedenime hizmet etmek istiyorum. Bunu yapmak zorundayız. Yaştan dolayı fırsat buldukça denizde ve yazlığımızda yüzerdim. Allah ülkemizi ve bütün dünyayı bu salgından kurtarsın. Bilime ve ilime inanıyoruz." dedi.