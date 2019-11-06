Haberler » Magazin » Oyuncu Melis İşiten 'Cinsel organınızı görmek istemiyorum' diyerek sosyal medya hesabından isyan etti

Oyuncu Melis İşiten "Cinsel organınızı görmek istemiyorum" diyerek sosyal medya hesabından isyan etti

Geçtiğimiz aylarda 5 yıllık eşi Uraz Kaygılaroğlu'ndan boşanan Melis İşiten "Cinsel organınızı görmek istemiyorum" diyerek kendisine gelen ahlaksız mesajlara isyan etti.

06.11.2019 17:13 | Son Güncelleme: 06.11.2019 17:35

Oyuncu Uraz Kaygılaroğlu'ndan geçtiğimiz aylarda boşanan Melis İşiten, sosyal medya hesabından kendisini rahatsız eden takipçileriyle ilgili paylaşımda bulundu. İşiten, mesaj yoluyla cinsel organını atan takipçilerini savcılığa şikayet edeceğini duyurdu.

"BU BİR SAPIKLIK"

1 çocuk annesi İşiten, Instagram hesabının hikaye kısmından "Haberiniz olsun diye söylüyorum. Cinsel olarak taciz edildiğim her mesajın sahibi savcılığa gidiyor. Haberiniz olsun yani. Eleştiri, linç, hakaret falan bunların hepsi canım ciğerim ama ben sizin cinsel organınızı görmek zorunda değilim. Bu bir sapıklık. İfşa etmiyorum diye sessiz kalıyorum sanmanızı istemem sevgili sapıklar! Bir şeyin önüne geçilecekse sosyal medyada, ilk bunun geçilecek" sözleriyle mesaj atanlara ateş püskürdü.

5 AY ÖNCE BOŞANMIŞLARDI

2014 yılında evlenen Melis İşiten ve Uraz Kaygılaroğlu 5 ay önce boşandı. Ayrılık kararını güzel oyuncu Melis İşiten, sosyal medya hesabından duyurdu. Oyuncu olan çift, Yedi Güzel Adam dizisinde tanışmış ve sade bir törenle evlenmişti. Kaygılaroğlu ve İşiten'in üç yaşında Ada adında bir kızları var.

Oyuncu Melis İşiten

Uraz Kaygılaroğlu, Melis İşiten, Psycho, Magazin


YORUMLAR (25)
M.D.: Senin neyinden etkileniyor bu insanlar
Yayından Kaldır
5 3
Cevap yaz
46: Ülke sapık kaynıyor
Yayından Kaldır
19 0
Cevap yaz
HACI AMA AMCA DEĞİL: Ayıp ayıp yapmayın böyle şeyler
Yayından Kaldır
5 0
Cevap yaz
AÇIKÇASI: BEN DE SENİ GÖRMEK İSTEMİYOM LA
Yayından Kaldır
1 7
Cevap yaz
SEDAT: kendini bulunmaz hint kumaşımı zannediyor ve öyle mesajlar instangramı olan her kıza , ünlüye geliyor unutulan ünlü geçinenler gündem olmak için bunu kullanıyorlar
Yayından Kaldır
9 8
Cevap yaz
FUNDA: Beni kimse taciz edemiyor.cunku sosyal aglarin hicbirinde hesabim yok..cok rahat yasiyorum...eger siz de gercekten tacizden rahatsiz oluyorsaniz benim yontemimi kullanin..
Yayından Kaldır
78 24
Cevap yaz
AVNİ: benim annem 9 sene önce vefat etti.Allahım Rahmet Eylesin.Amin.
Yayından Kaldır
3 1
AVNİNİN ANNESİ: Ayip degilmi oglum tanimadigin kim oldugunu bilmedigin insanlara bu sekil yazi yazman.ben seni boyle mi yetistirdim.
Yayından Kaldır
4 0
AVNİ: benimde yok fundam. çekik gözlüysen, göz rengin yeşilse, sırma saçlıysan, kokoş değilsen bana avnim de.
Yayından Kaldır
42 15
AVNİ: İnstgram ve Twitter adresiniz nedir Melis Hanım??
Yayından Kaldır
11 21
Cevap yaz
Tüm 25 yorumu okumak için tıklayın
Son Dakika Magazin Haberleri
22:23   "Her Yerde Sen" izleyicilerine kötü haber! Final tarihi belli oldu
20:59   Hadise, epilepsi hastası hayranına verdiği sözü tuttu: Hayatımın en özel anlarından bir tanesiydi
20:19   Şarkıcı Hatice'nin verdiği poz, sosyal medyada gündem oldu
19:52   Angelina Jolie, "Brad'i protesto etmek için soyundum" deyip çıplak poz verdi
18:50   Her Yerde Sen dizisi final yapıyor
22:23   "Her Yerde Sen" izleyicilerine kötü haber! Final tarihi belli oldu
20:59   Hadise, epilepsi hastası hayranına verdiği sözü tuttu: Hayatımın en özel anlarından bir tanesiydi
20:19   Şarkıcı Hatice'nin verdiği poz, sosyal medyada gündem oldu
19:52   Angelina Jolie, "Brad'i protesto etmek için soyundum" deyip çıplak poz verdi
17:52   İspanya'daki Flamenko ekibi bu kez de "Çok Sevdim Yalan Oldu" dansıyla sosyal medyaya damga vurdu
7.11.2019 00:40:58