Oyuncu Melisa Aslı Pamuk, 10 Yıllık Sevgilisi Tolga Sala ile Ayrıldı

Miss Turkey 2011 Birincisi Melisa Aslı Pamuk ve 10 yıldır birlikte olduğu oyuncu sevgilisi Tolga Sala yollarını ayırma kararı aldı. 10 yıllık ilişkisini noktalayan Pamuk, hakkında çıkan evlilik haberlerine de sitem etti.

Geçtiğimizgünlerde ayrıldıkları konuşulan Melisa Aslı Pamuk ve Tolga Sala çifti kötü haberi doğruladı. Katıldığı etkinliklerde özel hayatıyla ilgili konuşmayan Pamuk'un sevgilisiyle ayrılmadığı hatta evlenecekleri yönünde haberler çıktı.

"10 YILLIK İLİŞKİM SAYGI ÇERÇEVESİNDE BİTTİ"

Güzel oyuncu hakkında çıkan evlilik haberlerine sosyal medya hesabında sitem etti. Melisa Aslı Pamuk, yaptığı açıklamada şunları söyledi: "10 yıllık beraberliğimize karşılıklı saygı çerçevesinde nokta koyduğumuz bu hafta başında basına da yansıdığı halde bugün Posta Gazetesi'nde yayınlanan (Diğer yayın kuruluşları tarafından da kopyalanıp hızla yayılan) evlilik haberini şaşkınlıkla okudum.

"EVLİLİK HABERLERİ YALAN"

Bu yalan haberin neden ve kim tarafından yapıldığını merak ediyorum ve acilen düzeltilmesini istiyorum. Basın mensubu yol arkadaşlarımızdan bu tarz konularda hassasiyet göstermesi özellikle rica ediyorum."