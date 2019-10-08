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Oyuncu Meltem Miraloğlu, 80 yaşındaki adamla evlendi

Bir döneme damga vuran Hayat Devam Ediyor dizisinde "Çocuk Gelin" rolü ile akıllara kazınan 32 yaşındaki Meltem Miraloğlu, 80 yaşındaki bir Amerikalı ile dünyaevine girdi.

08.10.2019 14:53

Yıllar önce yayınlanan Hayat Devam Ediyor dizisinde çocuk yaşta kendisinden yaşça büyük bir adamla evlenen çocuk rolünü oynayan Meltem Miraloğlu, 10 gün önce kendisinden 48 yaş büyük bir Amerikalı ile evlendi.

10 GÜN ÖNCE GİZLİCE EVLENDİ

Amerika'da yaşayan 32 yaşındaki oyuncu, 10 gün önce kendisinden 48 yaş büyük Patrickle ile gizlice evlendi. Kızlarının gizlice evlendiğini duyan ailenin ne tepki verdiği ise henüz bilinmiyor. Miraloğlu, yeni evliliği hakkında henüz bir açıklama yapmadı.

"BİZİ SİLEMEYEN HERKES KARALAR"

Meltem Miraloğlu, sosyal medya hesabı Instagram'dan yaptığı son paylaşımında duvara yazılı olan "Bizi silemeyen herkes karalar" yazısını paylaşmıştı. Oyuncunun bu paylaşımı evliliğinden sonra gelen tepkiler için paylaştığı tahmin ediliyor.

DİZİDE ÇOCUK GELİNİ OYNUYORDU

Miraloğlu, Hayat Devam Ediyor dizisinde 70 yaşındaki bir adamla evlendirilmesi için zorlanan 15 yaşındaki çocuğu oynuyordu.

EVLİLİĞİ BİR YIL SÜRMÜŞTÜ

Genç oyuncu Meltem Miraloğlu, 2016 yılında oyuncu ve yönetmen Tayfur Aydın ile evlenmiş ve 2017 yılında sessiz sedasız boşanmıştı.

Meltem Miraloğlu ve Tayfur Aydın

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YORUMLAR(87)
REİS:TÜRKİYE de olsa sen tantanaya bak elin gavuru da olunca çağdaşlık ŞEREFSİZLER
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ADINIZI YAZINO DEĞİLDE:tamamda o işler öyle olmuyor :D
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NUR:Rezil! Utanmaz!
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XRAY:80 yaş değildir 80 milyondur o ??
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ZANZİBAR:Paraiçin mi acaba...
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SAVAS:amerikada kalabilmek icin yasli adamlarla evlenyiorlar. .
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JEAN RENO:koku alıyorum ama çıkaramadım
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GÜL:Damadin Altini almayi unutmus gelin
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GÜL:Takma cenesi kokmusdur
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ŞIRNAK:dolar
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