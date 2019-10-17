Oyuncu Meltem Miraloğlu, 80 yaşındaki eşinden çocuk sahibi olmak için tedavi görmeye başladı

Bir döneme damga vuran Hayat Devam Ediyor dizisinde çocuk gelin rolüyle hafızalara kazınan 32 yaşındaki Meltem Miraloğlu, geçtiğimiz haftalarda 80 yaşındaki Amerikalı Patrick ile nikah masasına oturdu. Evliliğiyle herkesi şaşkına çeviren Miraloğlu'nun ilişkisinde yeni gelişmeler yaşandı.

BEBEK SAHİBİ OLACAKLAR

Kanal D ekranlarında yayınlanan 2. Sayfa programının haberine göre; 32 yaşındaki Meltem Miraloğlu, eşi Patrick'ten bebek sahibi olabilmek için tüp bebek tedavisine başladı. Çocuk sahibi olmak isteyen Miraloğlu, doktorun dediklerine harfiyen uyuyor.

BABASINI REDDETTİ

Öte yandan Patrick'in ilk evliliğinden olan oğlu, babasını yaptığı evlilikten dolayı reddederek görüşmeme kararı aldı.

"4-5 TANE ÇOCUĞUMUN OLMASI BENİ MUTLU EDER"

2 ay önce bir röportaj veren Meltem Miraloğlu, "İşimi yapıp aynı zamanda da eve gelince eşimin ve 4-5 tane çocuğumun olması beni çok mutlu eder. Bizim yaptığımız işte bu gerçekten çok zor ama imkansız değil." demişti.