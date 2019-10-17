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Oyuncu Meltem Miraloğlu, 80 yaşındaki eşinden çocuk sahibi olmak için tedavi görmeye başladı

Hayat Devam Ediyor dizisiyle adını duyuran oyuncu Meltem Miraloğlu, kendisinden 48 yaş büyük bir Amerikalı ile evlendi. Oyuncu, 80 yaşındaki eşinden çocuk sahibi olmak için tüp bebek tedavisine başladı.

17.10.2019 15:02

Bir döneme damga vuran Hayat Devam Ediyor dizisinde çocuk gelin rolüyle hafızalara kazınan 32 yaşındaki Meltem Miraloğlu, geçtiğimiz haftalarda 80 yaşındaki Amerikalı Patrick ile nikah masasına oturdu. Evliliğiyle herkesi şaşkına çeviren Miraloğlu'nun ilişkisinde yeni gelişmeler yaşandı.

BEBEK SAHİBİ OLACAKLAR

Kanal D ekranlarında yayınlanan 2. Sayfa programının haberine göre; 32 yaşındaki Meltem Miraloğlu, eşi Patrick'ten bebek sahibi olabilmek için tüp bebek tedavisine başladı. Çocuk sahibi olmak isteyen Miraloğlu, doktorun dediklerine harfiyen uyuyor.

BABASINI REDDETTİ

Öte yandan Patrick'in ilk evliliğinden olan oğlu, babasını yaptığı evlilikten dolayı reddederek görüşmeme kararı aldı.

"4-5 TANE ÇOCUĞUMUN OLMASI BENİ MUTLU EDER"

2 ay önce bir röportaj veren Meltem Miraloğlu, "İşimi yapıp aynı zamanda da eve gelince eşimin ve 4-5 tane çocuğumun olması beni çok mutlu eder. Bizim yaptığımız işte bu gerçekten çok zor ama imkansız değil." demişti.

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Oyuncu Meltem Miraloğlu, 80 yaşındaki adamla evlendiOyuncu Meltem Miraloğlu, 80 yaşındaki adamla evlendi

Oyuncu Meltem Miraloğlu, 80 yaşındaki eşinden çocuk sahibi olmak için tedavi görmeye başladı

Hayat Devam Ediyor, Meltem Miraloğlu, Magazin

YORUMLAR(8)
VATAN-MİLLET-SAKARYA.:bu kadın resmen kafayı yemiş. en kısa zamanda bakırköy e yatırılması lazım.
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BİR VARMIŞ BİR YOKMUŞ:Patrick in fabrikası, villaları, yatı, katı yok sanırım ki millet para avcısı şu cu bucu diye yorum yapmamış, şaşırdım!!pardon şaşırmadım reklamın kötüsü olmaz derler bu camiada.
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HADİ BAKALIMMM:Paracıklar Paracıklar Katlansın Hep Paracıklar Hopiiiiiiiii :)
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VATANSEVER:İnsan Sormadan Edemiyor KENDİNE Kaça Sattın Kendini diye. Dedesi yaşında amca.
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RIDO:PARA İÇİN KENDİNİ SATANLAR
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KONUK23:hikayeden geyik haber
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EMEKÇİ:YUHHHH. . . ADAMIN ÖMRÜ YETECEK Mİ ÇOCUKLARININ BÜYÜDÜĞÜNÜ GÖRMEYE. . .
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DURSUN:80 yaşındaki adamdan biraz zor sanırım. Mutluluk çubuğu da kurtarmaz sizi. Bunun için bir Türk genci lazım sana
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