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Oyuncu Meltem Miraloğlu, 80 yaşındaki Patrick'ten boşanma kararı aldı

80 yaşındaki emekli öğretmen Patrick ile evlenen Meltem Miraloğlu, boşanma kararı aldı. Boşanma haberini duyuran Onur Akay, Miraloğlu'nun iç dünyasında çok mutsuz olduğunu ve sürekli "Çaresiz kaldım" dediğini söyledi.

14.11.2019 12:03 | Son Güncelleme: 14.11.2019 12:22

Rol aldığı O Hayat Benim dizisiyle adını duyuran oyuncu Meltem Miraloğlu, Amerika'da 80 yaşındaki Patrick ile evlendi. Evliliğiyle günlerce adından söz ettiren Miraloğlu, boşanma kararı aldı.

"ÇARESİZ KALDIM"

Ünlü oyuncunun Patrick ile evlendiğini duyuran gazeteci Onur Akay, bu sefer de çiftin boşanacaklarını duyurdu. Kanal D ekranlarında yayınlanan Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa programına telefonla bağlanan Akay, ikilinin boşanma kararını şu sözlerle anlattı: "Dün konuştum daha çok yeni bir olay. Meltem evlendikten sonra eşine aşık bir imaj sergiledi ve mutlu olduğunu gösterdi. İç dünyasında yaşadıklarını anlattığı biriyle konuştum. Sürekli 'Çaresiz kaldım' ve 'Kurtulmak istiyorum' diyormuş. Hep ağlıyor ve boşanmak istiyormuş. Boşanma işlemlerine başlamış ve evden polis ile çıkacakmış. Çünkü en ufak bir tartışma ya da başka bir durumda Amerika'da sorun yaşanıyormuş. Ancak 'ye dönmeyecekmiş. Eşi de boşanmak istemiyormuş."

"TÜRKİYE'DEKİ TANINMIŞ BİR İSİMDEN KORKTUĞU İÇİN GERİ DÖNMÜYOR"

"Patrick kendisini kısırlaştırdığı için tüp bebek tedavisine falan başlama olayı yokmuş. Çocuk olayıyla alakalı bir girişimde bulunmamışlar. Zaten ailesi Meltem'e karşı geliyormuş. Orada ona yine yardım edecek 1-2 kişi var. Meltem'in Türkiye'ye dönmesi lazım bence yapımcılar destek olsun ve geri dönsün. Türkiye'de yaşadığı olayları da duymuştum. Tekliflere de açık öyle bir durum olduğunda mutlaka gelecektir. O Türkiye'de tanınmış birinden çok korktuğu için gelmiyor. Asıl gitme nedeni de buymuş zaten. Azerbaycan'da tanışıyorlar ve bazı olaylar yaşamışlar. Meltem'i beğenen ve uzun süre onunla birlikte olmak isteyen ancak onu çok engelleyen birisi."

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Oyuncu Meltem Miraloğlu, 80 yaşındaki Patrick'ten boşanma kararı aldı

Meltem Miraloğlu, Onur Akay, Türkiye, Magazin


HABER YORUMLARI (5)
DİZİ:Oyunculuk teklifi gelmiyorsa başka çalışacak iş mi kalmadi?
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ADIYAMANLI:ülkenin sorunları oldu bunlar. hergün haber başlıklarındalar.
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KANTİN:kiz kaptinmi paraciklari bari . . kac para nafaka alacan . . azcuk gönder . . akilli kizsin nitekim
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ADINIZI YAZIN:ADAMIUN DUYGULARIYLA OYNA SONRA BOSAN
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BOŞ:Dünya''nın en boş haberi listesi 1. sıra olabilecek bir haber.
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