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Oyuncu Meltem Miraloğlu ismini değiştirdi!

'Hayat Devam Ediyor' adlı dizide 'çocuk gelin' karakteri ile adını duyuran, kendisinden 48 yaş büyük emekli öğretmen Patrick Grady ile yaptığı evlilikle uzun süre gündem olan Meltem Miraloğlu'ndan (33) dikkat çeken bir hamle geldi.

02.04.2020 18:32 | Son Güncelleme: 02.04.2020 18:32
Oyuncu Meltem Miraloğlu ismini değiştirdi!

Kendisinden 48 yaş büyük ABD'li Patrick Grady ile evlenerek olay yaratan Meltem Miraloğlu, geçmişine sünger çekip ismini bile değiştirdi.



33 yaşındaki oyuncu, sosyal medya hesabındaki adını 'Grady Miraloglu' yaptı.



Hayali kariyerini ABD'de sürdürmek olan Miraloğlu, bu nedenle 'Grady' ismini seçti.



Geçtiğimiz günlerde ABD basınından The Clinton Herald gazetesi, 33 yaşındaki oyuncu ile yaşadığı Illinois eyaletine bağlı Cordova isimli köyde bir araya gelmişti.



ABD'de çok mutlu olduğunu söyleyen Meltem Miraloğlu, evliliğiyle ilgili çarpıcı bir itirafta bulunmuştu.



Ünlü oyuncu, "Kuzenim Adem'in yanına Cordova'ya geldim ve Patrick ile tanıştım. Kendisi beni 'kızı' olarak görüp evine aldı. Patrick, iyi bir eş değil ama iyi bir baba. Evlendikten sonra baba-kız ilişkimiz değişmedi" demişti.



Gelecek planlarından da bahseden Miraloğlu, "Black Hawk College'da İngilizce kursuna gidiyorum. Piyano ve ses dersleri alıp Kaliforniya'ya gidip oyunculuk yapacağım" diye konuşmuştu.

Kaynak: Snob Magazin



Etiketler: Amerika Birleşik Devletleri, Meltem Miraloğlu, Cordova, Magazin
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