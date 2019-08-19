Haberler» Magazin» Haber

Oyuncu Merve Boluğur, "Hayata karşı duruşum" diyerek bikinili fotoğrafını paylaştı

Tatiline hız kesmeden devam eden güzel oyuncu Merve Boluğur, sosyal medya hesabından "Hayata karşı duruşum" notuyla cesur göğüs dekolteli bikinisiyle verdiği pozu paylaştı.

19.08.2019 07:27 Oyuncu Merve Boluğur,

Uzun süredir ekranlarda olmayan ancak sosyal medyayı aktif kullanarak her anını takipçileriyle paylaşan oyuncu Merve Boluğur, cesur paylaşımlarına devam ediyor. Oyuncu son olarak derin göğüs dekolteli pozunu paylaştı.

"HAYATA KARŞI DURUŞUM"

Şimdilerde zamanının büyük bir kısmını tatilde geçiren Merve Boluğur, teknede siyah göğüs dekolteli bikinisiyle poz verdi. Fotoğrafların altına yazdığı ilginç açıklamalarla dikkat çeken Boluğur, bikinili fotoğrafını "Hayata karşı duruşum" diyerek paylaştı.

"GİDİŞİN KÖTÜ"

Boluğur daha sonra da akşam yemeği için gittiği mekanda çektirdiği fotoğrafı "Alırım bir dal dudaklarından" notuyla paylaştı. Boluğur'u son paylaşımlarından dolayı eleştiren bazı takipçileri "Eski fotoğraflarını şimdiki ile kıyasladığımda gidişin kötü" yorumunu yaptı.


Merve Boluğur, Magazin

YORUMLAR (5)
ADINIZI YAZIN001: Balonlar çok çirkin görünüyorlar. Bu balonları yaptırmasaydın dibe vurmuş olmazdın.
Yayından Kaldır
0 0
Cevap yaz
KOROGLU: Tipsiz
Yayından Kaldır
3 1
Cevap yaz
FİRAT: Hayat‘a karsi durusun degil. Cahilline karsi durusundur bu
Yayından Kaldır
3 1
Cevap yaz
SOSİYETEMİS: sendemi battin
Yayından Kaldır
2 1
Cevap yaz
KEVİR: taaaaaaşşşşşşşşşşşş
Yayından Kaldır
11 3
Cevap yaz
Son Dakika Magazin Haberleri
09:00   Sophie Turner: 'Hayatımdaki en harika şey kocam'
07:49   Model Didem Soydan Instagram hesabından üstsüz pozunu paylaştı
07:27   Oyuncu Merve Boluğur, "Hayata karşı duruşum" diyerek bikinili fotoğrafını paylaştı
18:44   Domates güzeli
16:00   Oyuncu Kristen Stewart, senarist Dylan Meyer ile öpüşürken görüntülendi
15:34   Işın Karaca: Türk kadını etli butlu olur
14:49   Dünyaca ünlü model Heidi Klum, göğüs dekolteli pozunu paylaştı