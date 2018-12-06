Oyuncu Merve Sevi ile Çalkan Algün Anlaşmalı Olarak Boşandı

Oyuncu Merve Sevi, geçtiğimiz günlerde 1 buçuk yıl önce dünyaevine girdiği Çalkan Algün ile sosyal medyadan birbirlerini sildi. Bu hareketten sonra boşanma iddialarını kesin dille yalanlayan çift, dün tek celsede boşandı.

SOSYAL MEDYADAN TAKİPTEN ÇIKARMIŞLARDI

1,5 yıl önce spor eğitmeni Çalkan Algün'le nikah masasına oturan Merve Sevi, dün anlaşmalı olarak tek celsede boşandı. Ünlü oyuncu ile eşi, geçtiğimiz aylarda sosyal medyada birbirlerini takipten çıkarmış, bunun üzerine ayrılık iddiaları basına yansımıştı.

İDDİALARI YALANLAMIŞLARDI

Sevi, o iddiaları "Ayrılık yok sadece Instagram sayfalarımızı kişisel kullanma kararı aldık" diyerek yalanlamıştı. Çift, boşanma haberini sosyal medya hesaplarından duyurdu.

Merve Sevi'nin avukatının yaptığı açıklama şu sözlere yer verildi: "Müvekkilim Merve Sevi ile Çalkan Algün; aile bütünlüğünü olumsuz etkileyen taraflar arasındaki uyumsuzluklar nedeni ile ortak hayatın sürdürülmesinde gerek toplumsal gerek taraflar açısından korunmaya değer bir yarar kalmadığı hususundan hem fikir kalarak, birbirlerini daha fazla yıpratmamak adına kurmuş oldukları evlilik birliğini anlaşmalı olarak sonlandırmaya karar vermişlerdir. Tarafların bu ortak karar doğrultusunda; İstanbul Anadolu Aile Mahkemesi nezdinde tarafımızca açılan anlaşmalı boşanma davasında sayın mahkemece 05.12.2018 tarihinde boşanmalarına karar verilmiştir."