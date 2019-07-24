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Oyuncu Merve Sevi, tatil fotoğraflarını paylaştı

Bir süredir ekranlarda olmayan oyuncu Merve Sevi, sosyal medya hesabından tatilde çekilen mayolu fotoğraflarını paylaştı.

24.07.2019 07:28
Oyuncu Merve Sevi, tatil fotoğraflarını paylaştı

Yıllar önce rahmetli Barış Akarsu ile Yalancı Yarim dizisinde oynayan ve başarısıyla adından söz ettiren oyuncu Merve Sevi, sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraflarla dikkat çekmeye devam ediyor. Güzel oyuncu, son olarak tatilde çekilen fotoğraflarını paylaştı.

HAVUZ POZUNU PAYLAŞTI

Uzun süredir ekranlardan uzak kalan Merve Sevi, güneşlenirken çekilmiş mayolu bir pozunu Instagram hesabından takipçileriyle paylaştı. Sevi, paylaştığı fotoğrafa, "Kraliçe tahtına çıkmış bugün, benle hiç alakası yok. Herkesin yılı olsun bu yıl, öyle diliyorum. Güneş aslanda" notunu yazdı.

"SAKİN OL"

Havuzdaki paylaşımıyla kısa sürede binlerce yorum alan güzel oyuncu, daha sonra da siyah dantelli mayosuyla selfie yaparak paylaştı. Oyuncu bu fotoğrafını da "Sakin ol" notuyla yayınladı.

Oyuncu Merve Sevi, tatil fotoğraflarını paylaştı

Yalancı Yarim, Barış Akarsu, Merve Sevi, Magazin

YORUMLAR (7)
ADINIZI YAZIN: neresi güzelki bunun anlamadım
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MECHULL: rol alamayınca böyle oluor
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ERTUĞRUL: cenifır loper değil o jennifır lopet olacak maaşallah
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ADINIZI YAZINTHH: 70 de buruşacak o zaman göreceniz muhteşemliği-THH
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ÇOTANAK: bunlar bir yerlerini açmadan bir şey yapamazlar mı. ondan sonrada yok efendim taciz olmuşlarda. falan filan. az tipe bak tipe. sanki cenifır loper. . . ))
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1453: reklamlar basladı . . . . . .
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BEN: iğrenç
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