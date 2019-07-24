Oyuncu Merve Sevi, tatil fotoğraflarını paylaştı

Yıllar önce rahmetli Barış Akarsu ile Yalancı Yarim dizisinde oynayan ve başarısıyla adından söz ettiren oyuncu Merve Sevi, sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraflarla dikkat çekmeye devam ediyor. Güzel oyuncu, son olarak tatilde çekilen fotoğraflarını paylaştı.

HAVUZ POZUNU PAYLAŞTI

Uzun süredir ekranlardan uzak kalan Merve Sevi, güneşlenirken çekilmiş mayolu bir pozunu Instagram hesabından takipçileriyle paylaştı. Sevi, paylaştığı fotoğrafa, "Kraliçe tahtına çıkmış bugün, benle hiç alakası yok. Herkesin yılı olsun bu yıl, öyle diliyorum. Güneş aslanda" notunu yazdı.

"SAKİN OL"

Havuzdaki paylaşımıyla kısa sürede binlerce yorum alan güzel oyuncu, daha sonra da siyah dantelli mayosuyla selfie yaparak paylaştı. Oyuncu bu fotoğrafını da "Sakin ol" notuyla yayınladı.