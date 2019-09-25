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Oyuncu Meryem Uzerli, Adana'ya gelmek için bindiği uçakta fenalaştı

Güzel oyuncu Meryem Uzerli, Adana Altın Koza Film Festivali'ne gitmek için bindiği uçakta aniden rahatsızlandı. Oyuncu, kusmaya başlayınca görevliler tarafından apar topar uçaktan indirildi.

25.09.2019 11:14

Yer aldığı projelerin yanında, birço etkinlikte boy gösteren oyuncu Meryem Uzerli, bu sabah Adana Altın Koza Film Festivali kapsamında Kovan filminin gösterimine katılmak için Berlin'den uçağa bindi.

AŞIRI YORGUNLUK NEDENİYLE FENALAŞTI

Bir gün önce Emmy Ödülleri törenine katılan ve New York'tan dönen Uzerli, aşırı yorgunluk nedeniyle uçakta fenalaştı. Ünlü oyuncu kusmaya başlayınca görevliler tarafından uçaktan indirildi. Meryem Uzerli'nin durumu ile ilgili beklenen açıklama gelmedi.

FİLMİNİN GÖSTERİMİNE KATILAMAYACAK

15.00'da Adana'da olması beklenen oyuncunun bu nedenle 17.30'daki başrolünü oynadığı "Kovan" filminin gösterimine katılamayacağı öğrenildi.

Oyuncu Meryem Uzerli, Adana'ya gelmek için bindiği uçakta fenalaştı

Adana Altın Koza, Meryem Uzerli, Adana, Magazin

YORUMLAR(3)
Ö YEŞİL:bunun neresi güzel ya
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GÜZEL GÜNLER GÖRECEĞİZ:Hürrem le tanıdık onu Hürrem le hatirlayacagiz
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#YORUMCU:Aşırı tükenmezlık mı ? Kaç senedir hiç bir proje de yer almıyor, geçmiş olsun
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