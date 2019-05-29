Oyuncu Metin, Müslüm Gürses'in Şarkısıyla Müzik Dünyasını Salladı

Show TV'de yayınlanan Yeni Gelin dizisinde Jandarma Komutanı, ATV'de yayınlanmakta olan Bir Zamanlar Çukurova dizisinin Tekstil Kralı karakterlerini canlandıran başarılı oyuncu Metin, ilk müzik çalışması Sevdim'i bu kez müzikseverlerle buluştu. Sözü Fikret Sebas'a müziği Burhan Bayar'a ait olan eseri Arabesk müziğin iki ustası Müslüm Gürses ile Mine Koşan 80'lerde düet olarak seslendirmişti.

ŞARKININ RUHUNU BOZMADAN GÜNÜMÜZE UYARLADILAR

Konu hakkında açıklama yapan Metin, merhum Müslüm Gürses'in sıkı bir hayranı olduğunu parçayı Müslüm Gürses'ten sevdiğini ve ezberlediğini söyleyerek şarkının arabesk ruhunu bozmadan müziğin günümüz akımına uygun olarak gençler tarafından da dinlenilmesini hedeflediklerini söyledi. Şarkıcı, eseri Özcan Şenyaylar, Reşat Şenyaylar ve Erdinç Şenyaylar ortak aklıyla ortaya çıkardıklarını da sözlerine ekledi.

ALLAH'TAN RAHMET DİLEDİ

Arabesk müziğin ordinaryüsü olarak bilinen bestekar Burhan Bayar'a saygı ve teşekkürlerini her fırsatta dile getiren Metin müzik yolculuğuna Türkiye'nin devleriyle başladığı için şanslı olduğunu, merhum Sanatçı Müslüm Gürses'e de Allah'tan rahmet dilediğini söyledi.