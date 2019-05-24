24.05.2019 12:08
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Oyuncu Metin, Sevdim Şarkısıyla Müzik Dünyasına Bomba Gibi Girdi

Başarılı oyuncu Metin, DMC'nin yapımcılığında Sevdim şarkısıyla tüm dijital platformlarda yerini alarak ilk günden müzikseverlerin dikkatini çekmeye başladı.

Show TV'de yayınlanan Yeni Gelin dizisinde Jandarma Komutanı, ATV'de yayınlanmakta olan Bir Zamanlar Çukurova dizisinin Tekstil Kralı karakterlerini canlandıran başarılı oyuncu Metin, ilk müzik çalışmasıyla bu kez müzikseverlerle buluştu.

EĞLENCELİ KLİBİYLE İLGİ ODAĞI OLDU

Dün itibariyle tüm platformlarda yayına giren Sevdim şarkısının klibi, samimi ve eğlenceli enerjisiyle kamuoyunun beğenisi toplamaya başladı. Metin'in Sevdim şarkısının sözünü Fikret Sebas, müziğini Burhan Bayar, düzenlemesini Özcan Şenyaylar yönetmenliğini ise Alişan Günay Yıldırım üstlendi.

Metin'in ilk şarkısını dinlemek için tıklayın...

METİN KİMDİR?

Metin Elazığ'da doğdu. İlk orta lise öğrenimini tamamladıktan sonra yurtdışında Siyaset Bilim lisansı ve Halkla İlişkiler yüksek lisansı yaptı. Senarist yönetmen Ersoy Güler ile tanışması sanat dünyasının kapılarını açtı. Çocuk yaşlardan itibaren müziğe ve sinemaya olan tutkusu 2014'de Yusuf&Yusuf sinema filminde Emniyet Müdürü karakteri ile oldu.

Oyuncu Metin, Sevdim Şarkısıyla Müzik Dünyasına Bomba Gibi Girdi Jandarma, Yeni Gelin Dizisi, TV, Magazin


YORUMLAR (10)
FİBİ FALANJİ: fotodaki kadın ünlü dizi friends teki reyçıl
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BİLİR İŞİ: Başarılı oyuncu derken? Burası resmen reklam kokuyor
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KRAL: kim la bu
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BENDE BENDE: BEN HİÇ TANIMIYORUM
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ŞAKA MI?: 3 kelimeyle şarkı yapmışlar. Mahsun Kırmızıgül ün şarkıcılıkta amatör versiyonu gibi
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