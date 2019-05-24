Oyuncu Metin, Sevdim Şarkısıyla Müzik Dünyasına Bomba Gibi Girdi

Show TV'de yayınlanan Yeni Gelin dizisinde Jandarma Komutanı, ATV'de yayınlanmakta olan Bir Zamanlar Çukurova dizisinin Tekstil Kralı karakterlerini canlandıran başarılı oyuncu Metin, ilk müzik çalışmasıyla bu kez müzikseverlerle buluştu.

EĞLENCELİ KLİBİYLE İLGİ ODAĞI OLDU

Dün itibariyle tüm platformlarda yayına giren Sevdim şarkısının klibi, samimi ve eğlenceli enerjisiyle kamuoyunun beğenisi toplamaya başladı. Metin'in Sevdim şarkısının sözünü Fikret Sebas, müziğini Burhan Bayar, düzenlemesini Özcan Şenyaylar yönetmenliğini ise Alişan Günay Yıldırım üstlendi.

Metin'in ilk şarkısını dinlemek için tıklayın...

METİN KİMDİR?

Metin Elazığ'da doğdu. İlk orta lise öğrenimini tamamladıktan sonra yurtdışında Siyaset Bilim lisansı ve Halkla İlişkiler yüksek lisansı yaptı. Senarist yönetmen Ersoy Güler ile tanışması sanat dünyasının kapılarını açtı. Çocuk yaşlardan itibaren müziğe ve sinemaya olan tutkusu 2014'de Yusuf&Yusuf sinema filminde Emniyet Müdürü karakteri ile oldu.