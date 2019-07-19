Oyuncu Metin Yıldız ile sevgilisi karakolluk oldu

Metin Yıldız bir süredir birlikte olduğu sevgilisi Gözde Kayra ile karakolluk oldu. Gözde Kayra'nın darp şikayeti üzerine Metin Yıldız'ın Kadıköy İlçe Asayiş Büro Amirliği'nde ifadesi alındı.

PSİKOLOJİK VE FİZİKSEL ŞİDDET

Gözde Kayra'nın Metin Yıldız'ı 2 yıldır tanıdığını ve 4 aydır aynı evde yaşadıklarını belirtirken Yıldız'ın kendisinden sürekli para istediğini, oturdukları evin kirasını kendi ailesinin desteğiyle karşıladığını bu yüzden sürekli tartıştıklarını söylediği öğrenildi. Olay gecesi de Metin Yıldız'ın kendisinden para istediğini öne süren Kayra, vermeyince de psikolojik ve fiziksel şiddet uyguladığını iddia etti.

BİRBİRLERİNDEN ŞİKAYETÇİ OLDULAR

Metin Yıldız'ın ise ayrılmak istediği Kayra'nın kendisine takıntılı olduğunu ve kendisini rezil etmekle tehdit ettiğini bu yüzden sürekli tartıştıklarını söylediği öğrenildi. Yıldız'ın da fiziksel ve psikolojik şiddet gördüğünü söyleyerek Gözde Kayra'dan şikayetçi olduğunu ifadesinde belirttiği kaydedildi. Birbirlerinden şikayetçi olan Metin Yıldız ve Gözde Kayra'nın ifadelerinden ardından polis merkezinden ayrıldığı öğrenildi.

AŞKINI İLAN ETMİŞTİ

Metin Yıldız, şiddet uyguladığı iddia edilen sevgilisi Gözde Kayra'ya geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından ilan-ı aşk etmişti. Yıldız, paylaştığı fotoğrafın altına şu notu düşmüştü: "Yıldızları takip etmeyi bırakma nedenim; yıldızımı bulmuş olmamdandır. Seni sevmekle meşgulüm. İyi ki doğdun aşkım, iyi ki varsın." Yıldız, yaşanan bu olayların ardında fotoğrafı da Instagram hesabından sildi.