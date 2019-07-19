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Oyuncu Metin Yıldız ile sevgilisi karakolluk oldu

Ünlü oyuncu Metin Yıldız ile sevgilisi Gözde Kayra darp iddiasıyla birbirlerinden şikayetçi oldu. Kayra'nın darp şikayeti üzerine oyuncunun ifadesi alındı.

19.07.2019 15:32

Metin Yıldız bir süredir birlikte olduğu sevgilisi Gözde Kayra ile karakolluk oldu. Gözde Kayra'nın darp şikayeti üzerine Metin Yıldız'ın Kadıköy İlçe Asayiş Büro Amirliği'nde ifadesi alındı.

PSİKOLOJİK VE FİZİKSEL ŞİDDET

Gözde Kayra'nın Metin Yıldız'ı 2 yıldır tanıdığını ve 4 aydır aynı evde yaşadıklarını belirtirken Yıldız'ın kendisinden sürekli para istediğini, oturdukları evin kirasını kendi ailesinin desteğiyle karşıladığını bu yüzden sürekli tartıştıklarını söylediği öğrenildi. Olay gecesi de Metin Yıldız'ın kendisinden para istediğini öne süren Kayra, vermeyince de psikolojik ve fiziksel şiddet uyguladığını iddia etti.

BİRBİRLERİNDEN ŞİKAYETÇİ OLDULAR

Metin Yıldız'ın ise ayrılmak istediği Kayra'nın kendisine takıntılı olduğunu ve kendisini rezil etmekle tehdit ettiğini bu yüzden sürekli tartıştıklarını söylediği öğrenildi. Yıldız'ın da fiziksel ve psikolojik şiddet gördüğünü söyleyerek Gözde Kayra'dan şikayetçi olduğunu ifadesinde belirttiği kaydedildi. Birbirlerinden şikayetçi olan Metin Yıldız ve Gözde Kayra'nın ifadelerinden ardından polis merkezinden ayrıldığı öğrenildi.

AŞKINI İLAN ETMİŞTİ

Metin Yıldız, şiddet uyguladığı iddia edilen sevgilisi Gözde Kayra'ya geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından ilan-ı aşk etmişti. Yıldız, paylaştığı fotoğrafın altına şu notu düşmüştü: "Yıldızları takip etmeyi bırakma nedenim; yıldızımı bulmuş olmamdandır. Seni sevmekle meşgulüm. İyi ki doğdun aşkım, iyi ki varsın." Yıldız, yaşanan bu olayların ardında fotoğrafı da Instagram hesabından sildi.

Oyuncu Metin Yıldız ile sevgilisi karakolluk oldu
Kaynak: DHA
Metin Yıldız, Asayiş Büro, Kadıköy, Magazin, Güncel

YORUMLAR (9)
YAKUP: ünlü dediğin acun gibi olur
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DELİDİR AMA!: Değirmenin suyu kesilince , dolap dönmez olmuş . . . . Vaaay Metin vay . Mehmet Ali Birant''ın taklidi yapıyordun , şimdi de hayatın gerçeklerini oyna . .
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VEZİR: KUBAT 30 SUBAT:)))
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NURİ ALCO: Ünlü olup düstünmü hepsi seni ezip gecer
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KARA: bu mu çok ünlü yapmayın yav nerenin ünlüsü ünsüz olmasın bu . . .
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EBRU: ya bu adamı kim ünlü yaptı çok itici bir insan bence kadın haklıdır ben öyle hissediyorum ben bunun gibi birini ekranda görmek istemiyorum gereksiz bencee
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6.FİLO: Paraları olduğunda tatillerde gezip dolaşıp yemesini biliyorlar o zaman hayattan şikayetleri olmuyor o nedenle umurumda bile değil ayrılsınlar boşansınlar dağıtsınlar çokta fifi
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TİPE BAK: bundan ünlü oyuncu mu olur . . . bizim ülkemizde oluyor ancak böyle şeyler. .
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HER ŞEYİ TÜKETMEYİN: Akilli olun çocuklar. . Kavga başladığında dostluk biter unutmayın. . Bulunduğunuz günü bir daha yaşamayacaksınız.
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