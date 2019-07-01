01.07.2019 16:06
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Oyuncu Miray Daner'in süper minili paylaşımına beğeni yağdı

Vatanım Sensin dizisindeki performansıyla akıllara kazınan genç oyuncu Miray Daner, süper minisiyle hayranlarından tam not aldı.

Kanal D 'nin en çok ses getiren dönem dizilerinden biri olan Vatanım Sensin 'de rol alan Minay Daner vatan sevdalısı Hilal karakteri ile adını duyurmuş ve sonrasında birçok teklif almıştı. Genç oyuncu, son olarak sosyal medya hesabından yaptığı süper minili paylaşımıyla gündeme geldi.

SÜPER MİNİSİYLE GÖZ KAMAŞTIRDI

Başarısının yanı sıra duru güzelliği ile de kısa sürede konuşulan Miray Daner son olarak ekranlara Kore dizisinden uyarlama Bir Litre Gözyaşı ile gelmiş fakat dizi istenilen başarıyı gösteremeyince erken final yapmıştı. Dizi için kilo alan Miray Daner, dün sosyal medya hesabından yaptığı mini etekli paylaşımla verdiği kilolardan sonra düzgün fiziğiyle takipçilerinden tam not aldı.

YORUM VE BEĞENİ YAĞDI

Yaklaşık 2 aydır sosyal medya hesabından paylaşım yapmayan oyuncunun son paylaşımına kısa sürede binlerce yorum ve beğeni yağdı.

Oyuncu Miray Daner'in süper minili paylaşımına beğeni yağdı
Vatanım Sensin , Miray Daner , Genç , Magazin

YORUMLAR(11)
YORUMCU:Bir insan neden bacaklarını göstermek ister ki bir türlü anlayamıyorum. Bacaklarında çok güzel denilse ama hakaret kabul eder. Eee sebep ne o zaman sebepppppç
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DİLAN:yüzü güzel ama fiziği çok tuaf. bacakları daha kısa sanki
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AJAN X:pamuk gibi maşallah
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HABERİN AÇIKLAMASI:Özetle haberde süper mini iyi bişey diyor. Haydi mini miniler çıkın piyasaya
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JOHN VAYNE:bunlara rol mol vermeyecen
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