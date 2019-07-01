Oyuncu Miray Daner'in süper minili paylaşımına beğeni yağdı

Kanal D 'nin en çok ses getiren dönem dizilerinden biri olan Vatanım Sensin 'de rol alan Minay Daner vatan sevdalısı Hilal karakteri ile adını duyurmuş ve sonrasında birçok teklif almıştı. Genç oyuncu, son olarak sosyal medya hesabından yaptığı süper minili paylaşımıyla gündeme geldi.

SÜPER MİNİSİYLE GÖZ KAMAŞTIRDI

Başarısının yanı sıra duru güzelliği ile de kısa sürede konuşulan Miray Daner son olarak ekranlara Kore dizisinden uyarlama Bir Litre Gözyaşı ile gelmiş fakat dizi istenilen başarıyı gösteremeyince erken final yapmıştı. Dizi için kilo alan Miray Daner, dün sosyal medya hesabından yaptığı mini etekli paylaşımla verdiği kilolardan sonra düzgün fiziğiyle takipçilerinden tam not aldı.

YORUM VE BEĞENİ YAĞDI

Yaklaşık 2 aydır sosyal medya hesabından paylaşım yapmayan oyuncunun son paylaşımına kısa sürede binlerce yorum ve beğeni yağdı.