Haberler » Güncel » Oyuncu Müfit Can Saçıntı Denizli'de öğrencilerle buluştu - Haber

Oyuncu Müfit Can Saçıntı Denizli'de öğrencilerle buluştu

Oyuncu ve senarist Müfit Can Saçıntı, Denizli'de öğrencilerle bir araya geldi.

24.02.2020 16:28 | Son Güncelleme: 24.02.2020 16:28Oyuncu Müfit Can Saçıntı Denizli'de öğrencilerle buluştu
Oyuncu ve senarist Müfit Can Saçıntı, 'de öğrencilerle bir araya geldi.

Denizli Büyükşehir Belediyesince düzenlenen "2020 Denizli Yılı" etkinlikleri kapsamında kente gelen Saçıntı, Osman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileriyle buluştu.
Saçıntı, burada yaptığı konuşmada, gençlerden sevdikleri işi yapmalarını önerdi.
Geçmişte yaşadığı iş arama sürecinden bahseden Saçıntı, "Eskilerin deyimiyle 'sabırlı, azimli, dirençli' olduğumuz için güzel işlere imza attık. Aklınızın bir köşesinde olsun, ne kadar zeki, yetenekli ve tecrübeli olursanız olun, azimli ve sabırlı değilseniz hiçbir yere gelemiyorsunuz. Yetenek önemlidir ama hepsi sabırdan, sebattan, dirençten sonra gelir." dedi.

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan ise gençliğin, gelecek ve zenginlik olduğunu vurguladı.
Gençlerin donamlı olmasını isteyen Zolan, "Belediye olarak onları geleceğe hazırlamak amacıyla gece gündüz çalışıyoruz." diye konuştu.

Müfit Can Saçıntı, Anadolu Lisesi, Aydınlı, Denizli, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

17:07  Distemper nedir? Köpekte gençlik hastalığı neden olur? Distemper belirtileri nelerdir?
16:42  Hayal Köseoğlu kimdir? Hayal Köseoğlu kaç yaşında, nereli?
16:19  Fiyat nasıl yazılır? TDK'ya göre fiyat mı, fiat mı? Fiyat ne demek?
16:00  Tel Rıfat nerede? Tel Rıfat Türkiye'ye ne kadar uzaklıkta? Tel Rıfat Türkiye için neden önemlidir?
14:43  Çaykur 760 işçi alacağını duyurdu! Çaykur işe alım şartları nelerdir? Son başvuru tarihi ve başvuru şartları nelerdir?
24.02.2020 17:11:56