Oyuncu Müjde Uzman, göbeğine yaptığı Photoshopla sosyal medyanın diline düştü

Birçok dizide boy gösteren başarılı oyuncu Müjde Uzman, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla adından söz ettirdi.

FAZLALIKLARDAN KURTULMAYA ÇALIŞTI

Ayvalık'ta tatil yapan Müjde Uzman, bikinili pozları ile formda görüntüsünü paylaşmak isterken sosyal medyada gündem oldu. 34 yaşındaki oyuncu, göbek bölgesine Photoshop yapıp fazlalıklarından kurtulmaya çalıştı.

YORUMLARA KAPATTI

Uzman'ın Photoshop yaptığı fotoğrafını yorumlara kapatması dikkat çekti.

NEDEN BÖYLE BİR ŞEY YAPTIĞINI ANLAYAMADILAR

Paylaştığı fotoğrafta mor bikinisinin üst kısmındaki renkli bölgeyi göbeğine doğru taşıran oyuncunun fit görünmesine rağmen neden böyle bir şey yaptığını takipçileri anlayamadı.