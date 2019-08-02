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Oyuncu Murat Yıldırım ve Iman Elbani'nin bebekleri anne karnında hayatını kaybetti

3 sene önce görkemli bir düğünle evlenen Murat Yıldırım ve Iman Elbani çiftinin bebekleri kalp durması sonucu anne karnında vefat etti.

02.08.2019 09:25
Oyuncu Murat Yıldırım ve Iman Elbani'nin bebekleri anne karnında hayatını kaybetti

Ünlü oyuncu Murat Yıldırım, 25 Aralık 2016 yılında Iman Elbani ile dünya evine girdi. 3 ay önce bebeklerinin olacağını öğrenen çiften kahreden haber geldi. Çiftin bebekleri anne karnında kalp durması sonucu hayatını kaybetti.

BEBEKLERİNİ KAYBETTİ

Milliyet'te yer alan habere göre; Bebek haberini ailesi dışında kimseyle paylaşmayan çift, üç aylık bebeklerinin kalbinin durması nedeniyle apar topar hastaneye gitti. Iman Elbani acı olayın ardından hemen ameliyata alındı. Hastane çıkışı basın mensuplarıyla karşılaşan Murat Yıldırım, "Hayırlısı Allah'tan" demekle yetindi.


Murat Yıldırım, Anne, Magazin

Kaynak: Diğer

YORUMLAR (25)
SAĞLIKÇI: Çok Üzüldüm. Acınızı paylaşıyorum. Sabırlar dilerim. Onlar melek olarak şimdi cennettedir.
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OSMAN: Allah sabır versin bu durumu yaşayan biri olarak söylüyorum mutlu günler yakın sabırlı olun ve dua edin
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ESNAF: halkın ekmek yediği canından can kattığı toprağa ülkenin başkanı sanki çalışmayın dermiş gibi geliyor seçmende reis desin yazık. . . . .
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ÜZGÜN ADAM: meknaik center olsun
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MURAT ÇİÇEK: Allah rahmet eylesin. Kardeşim. İnşallah nice güzel evlatlarınız olur. Canınızı sıkmayın. Allahın sevdiği kişiymişsin. Mevla eylerse güzel eyler... Mutluluklar dilerim...
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ASABİ: VAKTİ ZAMANINDA ATATÜRK TARLAYA AYAĞINDA AYAKKABI İLE GİRİYOR AYAKLARI KİRLENİYORDU ŞİMDİKİLER ŞANSLI GALOŞ DENEN TEKNOLOJİ HARİKASI İCAT SAYESİNDE SİYASETÇİLERİMİZ TARLAYA GİRDİĞİNDE AYAKLARI KİRLENMİYOR AMA ELLERİNE YAZIK ELLERİNİDE ELDİVEN GİYİP KORUSALAR FENA OLMAZ MAZALLAH ELLERİ TOZLANIR KİRLENİR FALAN
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TARKAN: lan sıgır konu ne sen neden bahsediyon. . asabi sıgırı
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ALİÇO: sen ne diyon la düdük
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SAKİNLEŞTİRİCİ: Şu mereti gündüz içmeyin gari
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SSSSSSSSSSSSSSSS: allah rahmet eylesin. . . Yazık . . Neyse gençsiniz yolun daha başı. . . Ya kucağına aldıktan 3 , 5 yada 10, 15 aylıkta ölseydi ne yapacaktınız. . . . Yüzünü hiç unutmayacaktınız . . . . En azından bu yönüne bakmak lazım. . . . . . . Yolunuza devam. . . Moral bozmak yok. . . .
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