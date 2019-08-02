Oyuncu Murat Yıldırım ve Iman Elbani'nin bebekleri anne karnında hayatını kaybetti

Ünlü oyuncu Murat Yıldırım, 25 Aralık 2016 yılında Iman Elbani ile dünya evine girdi. 3 ay önce bebeklerinin olacağını öğrenen çiften kahreden haber geldi. Çiftin bebekleri anne karnında kalp durması sonucu hayatını kaybetti.
BEBEKLERİNİ KAYBETTİ
Milliyet'te yer alan habere göre; Bebek haberini ailesi dışında kimseyle paylaşmayan çift, üç aylık bebeklerinin kalbinin durması nedeniyle apar topar hastaneye gitti. Iman Elbani acı olayın ardından hemen ameliyata alındı. Hastane çıkışı basın mensuplarıyla karşılaşan Murat Yıldırım, "Hayırlısı Allah'tan" demekle yetindi.