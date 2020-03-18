Oyuncu Nejat İşler, Çukur dizisine veda etti

Show TV ekranlarının büyük bir ilgiyle izlenen Çukur 'da bir ayrılık yaşandı. Dizide Yamaç'ın ezeli düşmanı olan Çağatay karakterini oynayan Nejat İşler diziden ayrıldı.

VEDA PAYLAŞIMI YAPTI

Oyuncular ve set ekibiyle çekilen fotoğrafını paylaşan Nejat İşler, "Her şey için teşekkür ederim arkadaşlar. Görüşmek dileğiyle... " notunu yazdı. İşler'in paylaşımı hayranlarını ve dizinin fenomenlerini oldukça üzdü. Çukur'da Yamaç ve Koçovalı ailesinin en büyük düşmanı olan Çağatay Erdener karakteri son bölümde polis tarafından yakalandı. Yamaç'ın polisle yaptığı iş birliği sonucunda kirli işleri ortaya çıkan Çağatay cezaevine girdi.

BARIŞ ARDUÇ DİZİYE DAHİL OLDU

Başarılı oyuncunun ayrıldığı diziye Barış Arduç dahil oldu. Arduç dizide Çağatay'ın kardeşi olan Arık Böke Erdenet karakterine hayat veriyor.

ÇUKUR'UN SON BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Gazeteci Emir ve polis Erkan'ın yardımlarıyla Yamaç Koçovalı, Çağatay Erdenet'in sonunu adım adım getirecek. Ancak bu son Vartolu'nun da bir fedakarlık yapmasını gerektirecek. Yamaç'ın planı işlemeye devam ederken Çağatay'ın adamları yüzünden zor durumda kalan Cumali'nin yardımına sürpriz bir isim yetişecek. Celasun'un Karaca'yla ilgili verdiği bilgi karşısında Yamaç'ın nasıl bir yol izleyeceği merak konusu olacak. Çağatay'ı oyun dışı bırakan hamle nefesleri keserken Koçovalılar artık mahallelerini toparlamak için uğraşacak. Ancak büyük bir darbe alan Erdenetler, Koçovalıların peşini bırakmayacak. Arık Böke Erdenet'in gelişiyle artık hem Koçovalılar hem Erdenetler için hiçbir şey eskisi gibi olmayacak.