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Oyuncu Nejat İşler, sevgilisiyle öpüşürken görüntülendi

2014 yılında geçirdiği septik şok nedeniyle sigara ve alkol kullanması yasaklanan oyuncu Nejat İşler, önceki akşam kız arkadaşıyla Cihangir'de görüntülendi. Elinde içki ve sigarayı düşürmeyen oyuncu, bir ara sevgilisiyle öpüşürken yakalandı.

10.11.2019 07:58 | Son Güncelleme: 10.11.2019 08:04Oyuncu Nejat İşler, sevgilisiyle öpüşürken görüntülendi

Ünlü oyuncu Nejat İşler, 2014 yılında septik şok geçirerek uzun süre komada kalmış ve sonrasında elindeki üç parmağı kesilmişti. Alkol ve tütün ürünlerini kullanması yasak olan oyuncu, önceki akşam kız arkadaşıyla 'de sarhoş görüntülendi.

SORULARI YANITSIZ BIRAKTI

Geçirdiği zor günlere rağmen gece hayatında vazgeçmeyen oyuncu, bir kadın arkadaşıyla sarmaş dolaş sohbet etti. Gazetecilerin kendisini görüntülendiğini fark eden İşler,"Arkadaşlar konuşmayacağım. Teşekkür ederim ilginize. Arkadaşlarımla sohbet ediyorum. Yarın ya da daha sonra tekrar görüşürüz. Sağ olun." diyerek soruları yanıtsız bıraktı.

ÖPÜŞÜRKEN GÖRÜNTÜLENDİLER

Arkadaşlarıyla eğlenceli bir akşam geçiren Nejat İşler, bir ara kalabalığın içinde kız arkadaşıyla öpüşürken yakalandı. Ünlü oyuncu daha sonra da tek başına taksiye binerek eğlencesine Asmalımescit'te devam etti.


Nejat İşler, Cihangir, Magazin

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