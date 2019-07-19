Oyuncu Nesrin Cavadzade'den çocuk açıklaması: 7 tane isterim

FOX TV'nin reyting rekortmeni dizisi Yasak Elma'da Şahika karakterini oynayan güzel oyuncu Nesrin Cavadzade, önceki gün Nişantaşı'nda bir alışveriş merkezinde görüntülendi. Özel hayatıyla ilgili konuşan oyuncu istediği çocuk sayısıyla herkesi şaşırttı.

"7 ÇOCUK YAPMAK İSTERİM"

Posta'da yer alan habere göre; Yaklaşık 1,5 senedir sevgilisi Alihan ile mutlu bir beraberlik yaşadığını belirtirken artık evlenmek istediğini de dile getiren Nesrin Cavadzade "İleride evlilik tabii ki istiyorum. Bence evlilik muazzam bir olay. İnsanlar aşka dair biraz temkinli ve umutsuzlar. Ben öyle değilim. sevdiğim insanla hayatımı birleştirip 7 çocuk yapmak isterim" dedi.