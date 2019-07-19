Haberler» Magazin» Haber

Oyuncu Nesrin Cavadzade'den çocuk açıklaması: 7 tane isterim

Önceki gün Nişantaşı'nda görüntülenen oyuncu Nesrin Cavadzade, evliliğe sıcak baktığını ve 7 çocuk istediğini söyledi.

19.07.2019 09:52

FOX TV'nin reyting rekortmeni dizisi Yasak Elma'da Şahika karakterini oynayan güzel oyuncu Nesrin Cavadzade, önceki gün Nişantaşı'nda bir alışveriş merkezinde görüntülendi. Özel hayatıyla ilgili konuşan oyuncu istediği çocuk sayısıyla herkesi şaşırttı.

"7 ÇOCUK YAPMAK İSTERİM"

Posta'da yer alan habere göre; Yaklaşık 1,5 senedir sevgilisi Alihan ile mutlu bir beraberlik yaşadığını belirtirken artık evlenmek istediğini de dile getiren Nesrin Cavadzade "İleride evlilik tabii ki istiyorum. Bence evlilik muazzam bir olay. İnsanlar aşka dair biraz temkinli ve umutsuzlar. Ben öyle değilim. sevdiğim insanla hayatımı birleştirip 7 çocuk yapmak isterim" dedi.

Oyuncu Nesrin Cavadzade'den çocuk açıklaması: 7 tane isterim
Nesrin Cavadzade, Nişantaşı, TV, Magazin

YORUMLAR (1)
HAMZA: İyi kafa yapmış. Seviyorum bu kadını
Yayından Kaldır
6 0
Cevap yaz
Son Dakika Haberleri
10:14   Sosyal medya fenomeni Olkan Soycan şarkıcı oldu
09:52   Oyuncu Nesrin Cavadzade'den çocuk açıklaması: 7 tane isterim
09:20   Ünlü şarkıcı Miley Cyrus, kalça dansı yaptığı anların videosunu paylaştı
09:01   Hailey Bieber mankenliği bırakıyor mu?
08:25   Yeni dizi için anlaşan Cansu Dere ve Acun Ilıcalı'nın yolları ayrıldı
07:38   Demet Akalın ve kızının olduğu araca yumruklu saldırı
01:58   Jean Claude Van Damme Bodrum'dan vaz geçemiyor