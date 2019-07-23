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Oyuncu Nur Fettahoğlu, göbek dekolteli kıyafetiyle dikkat çekti

Dün akşam eşi Levent Veziroğlu ile konsere giden oyuncu Nur Fettahoğlu'nun giydiği derin göbek dekolteli kıyafeti tartışma konusu oldu.

23.07.2019 11:35 Oyuncu Nur Fettahoğlu, göbek dekolteli kıyafetiyle dikkat çekti

Kardeş Çocukları dizisinde başrol oynayan başarılı oyuncu Nur Fettahoğlu, dün akşam eşi Levent Veziroğlu ile Bodrum'da bir konsere gitti. Güzel oyuncunun giydiği dekolteli kıyafet ise çok kişi tarafından beğenilmeyerek eleştirildi.

"EVDEKİ ÇARŞAFI MI GİYDİN"

Nur Fettahoğlu'nun kıyafetini görenler, 'Elbiseyi ters giymiş', 'Çok çirkin bir elbise' ve 'Evdeki çarşafı mı giydin' gibi yorumlar yapıldı.

GÜZELLİĞİYLE BÜYÜLEMİŞTİ

Kızı ve eşiyle tatil yapan Fettahoğlu, önceki günde bir dergi için çekilen fotoğrafını Instagram hesabından paylamıştı. Güzelliğiyle dikkat çeken oyuncuya meslektaşı Hazal Kaya bile"Vay maşallah" yorumunu yağmıştı.


Levent Veziroğlu, Nur Fettahoğlu, Bodrum, Magazin

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