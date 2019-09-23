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Oyuncu Nur Fettahoğlu'nun eşi Amerika'da 6 milyar dolarlık yatırımın başına geçti

Güzel oyuncu Nur Fettahoğlu'nun eşi, Amerika'da bulunan 6 milyar dolarlık alışveriş merkezinin başına geçti.

23.09.2019 13:29

Ekranların aranan ismi Nur Fettahoğlu'na Amerika yolu göründü. Nur Fettahoğlu'nun yıllardır yeme içme sektöründe yöneticilik yapan eşi Levent Veziroğlu, Amerika'ya transfer oldu.

YILDA 46 MİLYON KİŞİ ZİYARET EDECEK

Yer aldığı dizilerde performansıyla büyük beğeni toplayan güzel oyuncunun eşi Levent Veziroğlu, yılbaşında New York'ta açılacak 6 milyar dolarlık dev alışveriş merkezini yönetecek. Yılda 46 milyon kişinin ziyaret edeceği AVM'nin yeme-içme ve eğlence operasyonlarını üstlenecek.

İSTANBUL-AMERİKA ARASINDA MEKİK DOKUYACAK

Nur Fettahoğlu da eşinin işleri nedeniyle İstanbul-New York arasında mekik dokuyacak. Posta'nın haberine göre, Levent Veziroğlu, Doğuş Grubu'na ait D.ream şirketinin kurucusu ve CEO'suydu.

Oyuncu Nur Fettahoğlu'nun eşi Amerika'da 6 milyar dolarlık yatırımın başına geçti

Amerika Birleşik Devletleri, Levent Veziroğlu, Nur Fettahoğlu, New York, Magazin, Ekonomi

YORUMLAR(4)
HABERLERİN ADALETİ:ALLAH BELANI BUNE BE BABAN YAŞINDA HİÇ YAKIŞMIŞ MI ??? BİRAZ İNSAN OLUN. .
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GÜL:Daha gecende sevgilisi baskasini evlendi diye agliyordu. . . .
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NOLUYOR:Bakıyorum herkes yurtdışına kaçıyor?
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TÜRKİYE:Bu güzel değil ki
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