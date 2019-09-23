Oyuncu Nur Fettahoğlu'nun eşi Amerika'da 6 milyar dolarlık yatırımın başına geçti

Ekranların aranan ismi Nur Fettahoğlu'na Amerika yolu göründü. Nur Fettahoğlu'nun yıllardır yeme içme sektöründe yöneticilik yapan eşi Levent Veziroğlu, Amerika'ya transfer oldu.

YILDA 46 MİLYON KİŞİ ZİYARET EDECEK

Yer aldığı dizilerde performansıyla büyük beğeni toplayan güzel oyuncunun eşi Levent Veziroğlu, yılbaşında New York'ta açılacak 6 milyar dolarlık dev alışveriş merkezini yönetecek. Yılda 46 milyon kişinin ziyaret edeceği AVM'nin yeme-içme ve eğlence operasyonlarını üstlenecek.

İSTANBUL-AMERİKA ARASINDA MEKİK DOKUYACAK

Nur Fettahoğlu da eşinin işleri nedeniyle İstanbul-New York arasında mekik dokuyacak. Posta'nın haberine göre, Levent Veziroğlu, Doğuş Grubu'na ait D.ream şirketinin kurucusu ve CEO'suydu.