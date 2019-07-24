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Oyuncu Nurgül Yeşilçay, "Gizli gizli çekmeyin" deyip mayolu fotoğrafını paylaştı

Önceki gün tatil yaptığı otelin bahçesinde çimlere uzandığı anda fotoğrafı çekilen oyuncu Nurgül Yeşilçay, hakkında yapılan haberlerden sonra Instagram hesabından mayolu fotoğrafını paylaştı.

24.07.2019 10:42
Oyuncu Nurgül Yeşilçay,

Usta oyuncu Nurgül Yeşilçay, yeni filmi 'Mahalleden Arkadaşlar'ın çekimlerinden sonra Göcek'te tatil yapmaya başladı. Önceki gün gizlice mayolu fotoğrafları çekilen Yeşilçay, Instagram hesabından eğlenceli bir paylaşım yaparak tatil pozunu paylaştı.

FOTOĞRAFI ÇEKENLERE GÖNDERME

Çimlere uzanırken fotoğrafları çekilen Yeşilçay, hakkında yapılan bir haberin görselini paylaşarak "Magazinciden çok magazinci herkes. Aman uzanmışım çimlere" dedi.

"GİZLİ GİZLİ ÇEKMEYİN, BEN KOYAYIM"

Yeşilçay bu paylaşım ardından yarı transparan mayosuyla şezlongta yattığı bir fotoğrafı "Gizli gizli çekmeyin ben şöyle koyayım, hepimiz rahat edelim. Çok iyi akşamlar" notuyla paylaştı.

Oyuncu Nurgül Yeşilçay, Gizli gizli çekmeyin deyip mayolu fotoğrafını paylaştı

Nurgül Yeşilçay, siyah mayosuyla çimlere uzanarak poz verdiNurgül Yeşilçay, siyah mayosuyla çimlere uzanarak poz verdi


Nurgül Yeşilçay, Instagram, Yeşilçay, Göcek, Magazin

YORUMLAR (13)
KOLOK 58: hastasıyız dede
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OHHHH: OHHH RAHATLADIM ÜSTÜMDEN YÜK KALKTI.
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OTUZ BİR: Gizli gizli çekmeyin diyor, hepimiz rahat edelim diyor, ne kadar hoşgörülü insan. ASILIN BEYLERRRRRR
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SADECE TÜRKİYE: Yolcu
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KRAL: porsuk çayı :)
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COŞKUN: KIŞKIRTMAYIN BENİ. . .
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ÖZGE ALBAYRAK: DOLARIN ATEŞİNİN YÜKSELME SEBEBİ KESİN ÖZGE DİYORLAR. . BEN ANLAMADIM YANİ. . TRUMP MU TURP MU. . ÖZGE Mİ. .
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TRABZONLU PONTUSLU RUM: NE KARI BE
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ADINIZI YAZIN: O gazetecileri oraya zaten sen çağırmadınmı ?
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NURGÜL: muhtesemsin sen be nurgül
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