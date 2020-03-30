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Oyuncu Nurtekin Odabaşı hayatını kaybetti

Ünlü oyuncu, yönetmen ve senarist Nurtekin Odabaşı 82 yaşında hayata veda etti.

30.03.2020 16:02 | Son Güncelleme: 30.03.2020 16:02
Oyuncu Nurtekin Odabaşı hayatını kaybetti
Ünlü oyuncu, yönetmen ve senarist Nurtekin Odabaşı 82 yaşında hayata veda etti.
Birçok dizi ve sinema senaryosuna imza atan Odabaşı'nın ölümünü Oyuncular Sendikası duyurdu.
Oyuncular Sendikası'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Oyuncu, yönetmen, oyun yazarı ve senarist Nurtekin Odabaşı hayatını kaybetti. Sevenlerine sabırlar dileriz, başımız sağ olsun." ifadelerine yer verildi.
Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Mustafa Kurt, ünlü oyuncunun vefatı sebebiyle bir mesaj yayımlayarak, şunları kaydetti:
"Devlet Tiyatroları emekli sanatçılarından Nurtekin Odabaşı'nın vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. Kıymetli sanatçımız Nurtekin Odabaşı'ya Allah'tan rahmet niyaz ediyor, ailesine, sevenlerine ve sanat dünyamıza başsağlığı diliyorum."
Oyuncu Kemal Başar da Twitter hesabından paylaştığı mesajda, "Devlet Tiyatroları'nın tarihini yazanlar birer birer sahneden çekiliyor. Şimdi de Nurtekin Odabaşı. Babamın kardeşi gibiydi, babam da onun. Kucağında büyüdüklerimden. Güle güle Nurtekin Amca!" ifadelerine yer verdi.
Oyuncu Selçuk Soğukçay ise yaptığı paylaşımda, "Çok değerli bir tiyatro insanını daha yitirdik. Işıklarda uyusun." notunu düştü.
Nurtekin Odabaşı kimdir?
Ankara 'da 1938'de dünyaya gelen Nurtekin Odabaşı, Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü'nü bitirdi. Sanatçı, 1955'te Devlet Tiyatrosu Çocuk Bölümü'nde "Polyanna" oyunuyla sahneye çıktı ve sonrasında Ankara Devlet Tiyatrosu'nda çok sayıda oyunda rol aldı.
Aynı zamanda farklı oyunlar yazıp ve yöneten Odabaşı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları'nda da bir dönem konuk oyuncu oldu.
Odabaşı, 1960'lı yıllardan itibaren sinemada çeşitli filmlerde rol alırken, film ve televizyon dizileri için senaryolar yazdı.

Kaynak: AA

Etiketler: Devlet Tiyatroları, Yönetmen, Ankara, Güncel
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