20.06.2019 10:31
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Oyuncu Oktay Kaynarca, arkadaşının markası için 8 milyon TL'lik reklam teklifini reddetti

İki reklam teklifi birden alan oyuncu Oktay Kaynarca, 8 milyon TL'lik teklifi reddederek dostunun firmasının reklam yüzü oldu.

ATV dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın başrol oyuncusu Oktay Kaynarca, reklam dünyasının yeni aranan yüzü oldu. İki reklam teklifi alan Kaynarca, tercihi dotunun markasından yana kullanarak 8 milyon TL'lik teklifi reddetti.

8 MİLYONU REDDETTİ

Günaydın'da yer alan habere göre, bir şirket, Kaynarca'ya reklamlarında oynaması için yaklaşık 8 milyon lira teklif etti. Ancak Kaynarca 8 milyonu almak yerine sahibi arkadaşı olan ünlü bir erkek giyim markasını tercih etti.

YARI FİYATINA ÖZCAN DENİZ OYNADI

Kaynarca'nın reddettiği 8 milyonluk reklamda ise 4 milyon liraya Özcan Deniz ile 2 yıllık anlaşma imzalandı.

Oyuncu Oktay Kaynarca, arkadaşının markası için 8 milyon TL'lik reklam teklifini reddetti
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YORUMLAR (7)
YORUMCU:inanmayın reklamın reklamı bunlar.
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MİLLET:inanmayın hemen
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İBRAHİM EFE:ADAMIN HAMMADDESİ
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E:UULAN Sizin gibi firmaların içine ediyim ya para hesabını bilmiyorsunuz yada paranız çok Oktar Kaynarca kim ki bukadar paralar öneriyorsunuz ulan salaklar askari ücretli bir vatandaşı oynatın ki biraz reklam anlayışınız değişsin şimdi ben bu adamın giydiği markaya bakmam üzerime yakışıyor kumaşı kaliteli ve hesabıma uyuyorsa alırım man kafalı firmalar
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S:Adam gibi adam bizim gibi gözü aç değil tamah edebilmiş güzel bir davranış hepimizin zaman zaman yapabilmemiz lazım
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