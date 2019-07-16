16.07.2019 13:53
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Oyuncu Orhan Aydın neden gözaltına alındığını anlattı

Oyuncu Orhan Aydın, festival için gittiği İzmir'de gözaltına alınarak 7,5 saat ifade verdi. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan oyuncu neden gözaltına alındığını anlattı.

72 yaşındaki tiyatro oyuncusu Orhan Aydın, bir festivale katılmak için gittiği İzmir'in Urla ilçesinde hakaret soruşturması dosyasından dolayı gözaltına alındı. Saatlerce ifadesi alınan oyuncu daha sonra serbest bırakıldı.

GÖZALTINA ALINMA NEDENİNİ AÇIKLADI

Gözaltına alındığını Twitter hesabından duyuran Orhan Aydın, yeni paylaşımında neden gözaltına alındığını açıkladı. Aydın, "Serbest bırakıldım. 7,5 saat Karakol ve savcılık ifadesinin nedeni; Esra Elönü'ye hakaret. Bir daha yazayım Esra Elönü'ye hakaret. Gazeteci imiş ve de yazar imiş! Yanımda durarak, dayanışmalarını ileten tüm insanlığa sevgiyle teşekkür ederim" dedi.

Oyuncu Orhan Aydın neden gözaltına alındığını anlattı

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Ünlü oyuncu Orhan Aydın gözaltına alındıÜnlü oyuncu Orhan Aydın gözaltına alındı

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YORUMLAR (44)
ADALET: esra elönü tipik bir fesli kadir dişisi kılım kadar sevmiyorum kesip attığım tırnak ondan değerlidir
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2 0
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HASAN HÜSEYİN: bu kadın bir çok defa Atatürke saygı duymuyorum diyerek kendi beynini açığa vermiş ve insani değerlerden yoksun olduğunu açıkça ortaya koymuştur
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4 0
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BUZZY: Çarmıha gerip öle bıraksaydınız bu ne yahu 7. 5 saat ifade mi olur ettin mi etmedin mi bunları sen mi söyledin neden falan filan yarım saattlik iş artı biri birine hakaret te edebilir o an o duygu içindedir kazası cezası neyse çeker 7. 5 saat tutmak neyin esi haa bak akıllı ol bu işlerin sonu fena olur muhabbeti
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1 2
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DOĞRUCU DAVUT: çizgi belli benim gibi düşünmeyene her türlü hakaret serbest yok öyle üç köfte yirmi beş
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2 0
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ERHAN: orhan aydın denen sözde sanatçı! varlığın bile önemsiz lami cimi işte o kadar OKSİJEN DÜŞMANI. . . . .
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4 5
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SILEMAN: kim olursa olsun. hakaret etmeyeceksin. mişte miş. anlamışsındır dede.
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:): Acaba Esra Elönü hiç ifade verdimi ettiği hakaretler yüzünden
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CETO .: senin gibi birinin sanatci oldugu ülkede esra elönü den de yazar olur . . . . . danisikli dövüs . . . ikiside onpara edecek degerde degil zihniyet olarak TIK fark yok
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19 18
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G...: onlarca tiyatro oyununda bir çok dizi ve filmde oynamış Orhan Aydın sanatçı değilde neydi sizin şu çakma Ertuğrul Gazi hımm du bakim Engin falan bir şeydi o mu sanatçı?
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9 15
GERÇEKLERİ KONUŞAN ÜLKÜCÜ: esra elönü çok güzel bir bayan allah özenmişte yaratmış, aşırı derecede kültürlü ve aynı zamanda hafız. ayrıca obua çalmayı biliyor
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4 20
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