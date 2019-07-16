Oyuncu Orhan Aydın neden gözaltına alındığını anlattı

72 yaşındaki tiyatro oyuncusu Orhan Aydın, bir festivale katılmak için gittiği İzmir'in Urla ilçesinde hakaret soruşturması dosyasından dolayı gözaltına alındı. Saatlerce ifadesi alınan oyuncu daha sonra serbest bırakıldı.

GÖZALTINA ALINMA NEDENİNİ AÇIKLADI

Gözaltına alındığını Twitter hesabından duyuran Orhan Aydın, yeni paylaşımında neden gözaltına alındığını açıkladı. Aydın, "Serbest bırakıldım. 7,5 saat Karakol ve savcılık ifadesinin nedeni; Esra Elönü'ye hakaret. Bir daha yazayım Esra Elönü'ye hakaret. Gazeteci imiş ve de yazar imiş! Yanımda durarak, dayanışmalarını ileten tüm insanlığa sevgiyle teşekkür ederim" dedi.