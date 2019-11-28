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Oyuncu Öykü Gürman, sevgilisi Fatih İçmeli ile görüntülendi

2 yıldır Fatih İçmeli ile aşk yaşayan oyuncu ve şarkıcı Öykü Gürman, sevgilisiyle bir alışveriş merkezinde görüntülendi. Basın mensupları tarafından ilk kez sevgilisiyle görüntülenen Gürman, muhabirlerin evlilik soruları karşısında utandı.

28.11.2019 09:48 | Son Güncelleme: 28.11.2019 10:10

Geçtiğimiz günlerde final yapan Sen Anlat Karadeniz'de Asiye karakterini oynayarak milyonlarca kişiye kendini hayran bırakan Öykü Gürman, önceki gün sevgilisiyle görüntülendi. Sevgilisiyle fotoğrafını ilk kez geçtiğimiz Ocak ayında Instagram hesabından paylaşan Gürman, evlilikle alakalı sorulara yanıtsız kaldı.

İLK KEZ GÖRÜNTÜLENDİLER

2017 yılında aşk yaşamaya başladığı reklamcı Fatih ile aşk yaşayan Öykü Gürman, önceki gün Kartal'daki bir alışveriş merkezinde görüntülendi. Sevgilisiyle birlikte alışveriş yapan Gürman, evlilikle alakalı sorular karşısında utanınca sessiz kaldı.

"GERÇEK SEVGİNİN NE OLDUĞUNU SENİNLE ÖĞRENDİM"

İlişkisini gözler önünde yaşamayan ve ilk kez görüntülenen Öykü Gürman, geçtiğimiz Ocak ayında Instagram hesabından sevgilisine aşkını ilan etmişti. Yeni yılda Bursa'da sahne alan Öykü Gürman, sevgilisiyle sahne öncesi çekindiği fotoğrafı paylaşıp "İyi ki varsın. Gerçek sevginin ne olduğunu seninle öğrendim. Seni seviyorum." notunu yazmıştı.

Oyuncu Öykü Gürman, sevgilisi Fatih İçmeli ile görüntülendi

Öykü Gürman, İçmeli, Magazin


HABER YORUMLARI (1)
PAŞALI:Çok şansız bir nesiliz ülkemizi kimler yönetiyor. düşünün 12 bin yıllık dipsiz gölü kurutup dibini görmek 12 bin yıl boyunca kimse görememiş biz görmüş olduk.
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