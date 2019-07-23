Oyuncu Özge Özpirinçci, siyah bikinisiyle amuda kalktı

Son olarak Kadın dizisinde başrol oynayan ve başarısıyla adından söz ettiren oyuncu Özge Özpirinçci, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla sınırları zorladı. Oyuncu, siyah bikinisiyle amuda kalkarak poz verdi.

AMUDA KALKARAK POZ VERDİ

Fit vücuduyla sınırları zorlayan hareketler yapan başarılı oyuncu, bu anları "Hiçbir şey düşünmemem gereken anları çok seviyorum" notuyla Instagram hesabından paylaştı. Oyuncunun fotoğrafı kısa sürede binlerce beğeni aldı.

"DOĞAL GÜZEL"

Makyajsız hali ve beyaz saçları ile takipçilerinin beğenisi kazanan oyuncu, geçtiğimiz günlerde yüzüne konan böceğinde fotoğrafını paylaşmıştı. Oyuncunun paylaşımını gören takipçileri ise "Doğal güzel" yorumlarını yapmıştı.