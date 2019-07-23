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Oyuncu Özge Özpirinçci, siyah bikinisiyle amuda kalktı

Kadın dizisinin başrol oyuncusu Özge Özpirinçci, sosyal medya hesabından siyah bikinisiyle amuda kalktığı anların görüntüsünü paylaştı.

23.07.2019 10:40

Son olarak Kadın dizisinde başrol oynayan ve başarısıyla adından söz ettiren oyuncu Özge Özpirinçci, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla sınırları zorladı. Oyuncu, siyah bikinisiyle amuda kalkarak poz verdi.

AMUDA KALKARAK POZ VERDİ

Fit vücuduyla sınırları zorlayan hareketler yapan başarılı oyuncu, bu anları "Hiçbir şey düşünmemem gereken anları çok seviyorum" notuyla Instagram hesabından paylaştı. Oyuncunun fotoğrafı kısa sürede binlerce beğeni aldı.

"DOĞAL GÜZEL"

Makyajsız hali ve beyaz saçları ile takipçilerinin beğenisi kazanan oyuncu, geçtiğimiz günlerde yüzüne konan böceğinde fotoğrafını paylaşmıştı. Oyuncunun paylaşımını gören takipçileri ise "Doğal güzel" yorumlarını yapmıştı.

Oyuncu Özge Özpirinçci, siyah bikinisiyle amuda kalktı
Özge Özpirinçci, Instagram, Magazin

YORUMLAR (15)
HAYDAR DÜMEN: EVET KALKMIŞ. . .
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MEMO: Çokmu aramışlar bunu güzelde olsa bari?
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İLLA Kİ AMA: Ah, göz doktoruna gitmem gerek, ben de ARMUDA KALKTI diye okumusduydumdu. . .
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KADIN: Kadin degil Dilber bu, muhteşem, harikulade bir varlık :D ;) Türk kadınlarının ilhamı olmalı bu güzel şey, iyiki senn gbiler var kanatsız melek
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ACABA: ACABA KANATSIZ MELEK Mİ DÜŞÜNMEK GEREK
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0 0
HADİ ORDAN....: sapıklar niye artıyor sen böyle kendini teşhir edersen ?
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ASDASDSA: islam düşmanı. . .
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FİKRİ39: neresi güzel kardesim
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FATİH: bu hareketi yapmaktaki maksat ne çözemedim ergen ergen hareket ediyorlar. :):):)
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LOKUMCU ÇETO: lokum lokum
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