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Oyuncu Pamela Anderson, Twitter hesabından 'Susamam' şarkısını paylaştı, ABD'li sanatçılara 'ilham alın ve daha cesur olun' dedi

Twitter hesabından 'Susamam' şarkısını paylaşan oyuncu Pamela Anderson, paylaşımına 'ilham alın ve daha cesur olun' diye yazarak ABD'li sanatçılara seslendi.

07.09.2019 21:30

Oyunculuğunun yanı sıra aktivist kimliği ile de bilinen Pamela Anderson, Twitter hesabı üzerinden 'Susamam' şarkısını paylaştı.

Anderson paylaşımının altına , "Sanatçılar dünyayı değiştirebilir, sanatçılar özgürlük savaşçılarıdır. Amerikalı sanatçıları ilham almaya ve korkusuzca konuşmaya çağırıyorum. Size şu an ihtiyacımız var. Tarih TÜM siyasi tarafların yozlaşmaya ve iktidarı istismar etmeye açık olduğunu gösteriyor" diye yazdı.

Anderson yine hesabından, 'Türkiye'de rapçilerin sosyal adalet kahramanlarına dönüştüğüne dair bir haberi de paylaştı.

Oyuncu Pamela Anderson, Twitter hesabından 'Susamam' şarkısını paylaştı, ABD'li sanatçılara 'ilham alın ve daha cesur olun' dedi

Pamela Anderson, Savaşçı, Twitter, Magazin, Dünya, Güncel

YORUMLAR (4)
ECE: gerçekden dinlediğim en anlamlı şarkı umarım o sözlerden ders çıkarırız susmayız artık
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3 14
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ECE: avni burdada mı buldun
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0 0
KUZEYİN UŞAĞI: Vıdı vıdı vıdı bi sus kakalak.Ortalık zaten toz duman.
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21 1
AVNİ: Meraba ecem
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3 2
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