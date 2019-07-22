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Oyuncu Pelin Akil, bebeğinin anne dediğini duyunca gözyaşlarına boğuldu

3 ay önce ilk bebeklerini kucağına alan oyuncu Pelin Akil, yaşadığı duygusal anları sosyal medya hesabından yayınladı. Akil'in 3 aylık kızı ilk kez 'Anne' dedi.

22.07.2019 11:04

Oyuncu Anıl Altan ve Pelin Akil çiftinin ilk çocukları Lina ve Alin 3 ay önce dünyaya geldi. İkizlerini ve aile yaşantısını sık sık sosyal medya hesabından paylaşan Akil, bu kez kızı Lina'nın anneannesine 'Anne' dediği anları paylaştı.

GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADI

Dört aylık hamileyken ikiz bebekleri olacağını öğrenen çift büyük şaşkınlık ve mutluluk yaşamıştı. Güzel oyuncu, önceki gün hayatının en mutlu anlarından birini kamera kaydına aldı. Annesi ile bebeğinin eğlenceli anlarını kameraya alan oyuncu, kızının annesi Şenay Özgün'e 'Anne' dediğini duydu. Yaşadığı büyük heyecan karşısında duygularını gizleyemeyen Pelin Akil, gözyaşlarını tutamadı.

"KULAKLARIMDAN SESİNİZ EKSİK OLMASIN"

Akil, bu anları Instagram hesabından şu sözlerle paylaştı: "Kurban olurum... Storyde kalmasın istedim. 20 Temmuz 2019 bugün tam 3 ayları bitti... 3 ay önce bugün de ağzım kulaklarımda ve her an gözlerim doluydu, şuanda da öyle... Çok şükür bin şükür sizi bana verene... Lina kızım ilk kez anneannesine "anne" dedi. Ve bu kayıtlara geçti.. Alin'im sıra sende... Kulaklarımdan sesiniz hiç eksik olmasın... Sizi canımdan çok seviyorum. Güzel anneanne tabi seni de"

Oyuncu Pelin Akil, bebeğinin anne dediğini duyunca gözyaşlarına boğuldu
Anıl Altan, Pelin Akil , Anne, Magazin

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