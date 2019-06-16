16.06.2019 12:40
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Oyuncu Pelin Öztekin, taktığı haç kolyesi yüzünden büyük tepki çekti

90 kilo vererek bambaşka birine dönüşen oyuncu Pelin Öztekin, taktığı haç kolyesinden dolayı takipçilerinden tepki gördü.

Çok Güzel Hareketler Bunlar'da yıldızı parlayan Pelin Öztekin, yıllar sonra verdiği kilolarla gündeme oturmuştu.

BOYNUNDAKİ HAÇ KOLYESİ TEPKİ ÇEKTİ

Güzelliği ile hayran bırakan son olarak yeni saç stiliyle sevenlerinin karşısına çıkan Pelin Öztekin, boynundaki haç kolyesi nedeniyle takipçilerinden eleştiri aldı.

TAKİPÇİLERİNİ KAYBETTİ

Yaz tatilini Çeşme'de geçiren güzel oyuncu, her anını takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmiyor. Paylaşımları büyük beğeni alan Öztekin, bu kez takipçilerinin eleştirilerinin hedefi oldu. Boynundaki haç kolyesi ile tepki çeken Öztekin, kimi takipçilerini de bu fotoğraf nedeniyle kaybetti.

Oyuncu Pelin Öztekin, taktığı haç kolyesi yüzünden büyük tepki çekti
Pelin Öztekin, Magazin

YORUMLAR (6)
MİNİK YUMOŞ:her koyun kendi bacağından asılır, inhaçlar konusunda kimse kimseye fetva vermesin. hesap Allah''a verilir, kula değil.
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YUSUF:E normaldir! islamiyet yasantisina ters! Dinimizin kiymetini bilelim
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DOĞRUYA DOĞRU...:O da bişey mi? Müslümanım deyip ülkeyi soyanlar var!!!
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DOGRUCU:ewet kiliseye girerken görmüsler zaten büyük ihtimalle hiristiyan olmus ama tepki cekmemek icin gizliyordi ama ifsa oldu artik rahat yok bu ölümlüye
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ÖZEL:Demekki sadece kilodan kaybetmemiş
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