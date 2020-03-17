Menü
Haberler ›› Magazin ››Oyuncu Pınar Altuğ, koronavirüse karşı önlem almayan vatandaşlara sert çıktı: İnanılır gibi değil - Magazin

Oyuncu Pınar Altuğ, koronavirüse karşı önlem almayan vatandaşlara sert çıktı: İnanılır gibi değil

Ünlü oyuncu Pınar Altuğ, koronavirüsün tüm dünyayı etkisi altına aldığı günlerde bir mağazanın indirim yapması ve binlerce insanın oraya akın etmesine "Devlet yetkilileri bas bas bağırıyor" diyerek isyan etti.

17.03.2020 11:58 | Son Güncelleme: 17.03.2020 12:26

Yıllardır yayınlanan Çocuklar Duymasın dizisindeki başarısıyla adından söz ettiren başarılı oyuncu Pınar Altuğ, etkisini hızla gösteren koronavirüse karşı alınan tedbirlere uyulmamasına Instagram hesabından sitem etti.

"İNANILIR GİBİ DEĞİL"

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla sık sık gündeme gelen Pınar Altuğ, Çin'in Vuhan kentinde çıkan ve binlerce kişinin ölümüne neden olan koronavirüsün Türkiye'ye gelmesiyle evden dışarı çıkmama kararı aldı. Sosyal izolasyon kurallarına uyan ve Sağlık Bakanlığı'nın bu konudaki açıklamalarını da yakından takip eden Pınar Altuğ, Instagram hesabından Sivas'ta bulunan bir mağazanın yaptığı indirime rağbet eden kalabalığın görüntüsünü paylaşarak "Devlet yetkilileri evden çıkmayın diye bas bas bağırırken, bir mağazanın böyle bir şey yapması? İnanılır gibi değil!" diyerek ateş püskürdü.

NE OLMUŞTU?

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm hızla dünyaya yayılan koronavirüs salgını, 7 binden fazla kişinin ölümüne sebep oldu. Aktif olarak 182 bine yakın insana sirayet eden virüs, geçtiğimiz hafta Türkiye'ye de sıçradı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 47 vatandaşımızda koronavirüs tespit edildiğini açıkladı. Ölümcül virüs henüz ülkemizde can kaybına neden olmazken; ülkede alınan önlemler had safhaya çıkarıldı.

Oyuncu Pınar Altuğ, koronavirüse karşı önlem almayan vatandaşlara sert çıktı: İnanılır gibi değil
Etiketler : çocuklar duymasın dizisi, Pınar Altuğ, Instagram, Magazin

İlgili Haberler

Koronavirüsün hangi yüzeylerde yaşayabiliyor? Coronavirüsün sevdiği ve sevmediği yüzeyler!Koronavirüsün hangi yüzeylerde yaşayabiliyor? Coronavirüsün sevdiği ve sevmediği yüzeyler!
Koronavirüs hangi yaş grubunu etkiliyor? Koronavirüsün en çok etkilediği yaş grubu!Koronavirüs hangi yaş grubunu etkiliyor? Koronavirüsün en çok etkilediği yaş grubu!
Alkollü temizlik ürünlerinin kullanımı caiz midir? Koronavirüse karşı kolonya kullanmak haram mıdır?Alkollü temizlik ürünlerinin kullanımı caiz midir? Koronavirüse karşı kolonya kullanmak haram mıdır?
Koronavirüs bulaştıran ceza alır mı? Corona virüs bulaştıran kişinin cezai sorumluluğu var mı?Koronavirüs bulaştıran ceza alır mı? Corona virüs bulaştıran kişinin cezai sorumluluğu var mı?
Koronavirüs aşısı bulundu mu? İşte ülkelerin koronavirüse karşı geliştirdiği tedavi yöntemleri ve koronavirüs aşı uygulamaları!Koronavirüs aşısı bulundu mu? İşte ülkelerin koronavirüse karşı geliştirdiği tedavi yöntemleri ve koronavirüs aşı uygulamaları!
Pandemi nedir? Pandemi planı, pandemi grip nedir? Pandemi ve epidemi farkıPandemi nedir? Pandemi planı, pandemi grip nedir? Pandemi ve epidemi farkı
14 gün kuralı nedir, nasıl uygulanır? Koronavirüs 14 gün kuralı işe yarıyor mu?14 gün kuralı nedir, nasıl uygulanır? Koronavirüs 14 gün kuralı işe yarıyor mu?
Ibuprofen nedir? Ibuprofen içeren ilaçlar koronavirüste neden önerilmiyor? Parasetamol nedir?Ibuprofen nedir? Ibuprofen içeren ilaçlar koronavirüste neden önerilmiyor? Parasetamol nedir?
Bağışıklık sistemi nasıl güçlendirilir? Bağışıklık sistemini güçlendiren besinler? Bağışıklık sistemi nedir?Bağışıklık sistemi nasıl güçlendirilir? Bağışıklık sistemini güçlendiren besinler? Bağışıklık sistemi nedir?
Vakit namazlarında cemaat yapılacak mı? Cuma namazı kılınacak mı? Cemaatle namaz kılınıyor mu? Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş cevapladı!Vakit namazlarında cemaat yapılacak mı? Cuma namazı kılınacak mı? Cemaatle namaz kılınıyor mu? Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş cevapladı!
Düğün salonları ne zaman açılacak? Düğün salonları ne kadar kapalı?Düğün salonları ne zaman açılacak? Düğün salonları ne kadar kapalı?
Paylaş
Yorumlar (8)
YAVUZ50:Relaks pınarcım sakin, tansiyonunuz falan yani dikkat. Kimeene. !!
Cevap Yaz 2 2
AD:O mağazaya gidenlerin hepsi ölmeyi hakediyor, insan israfı bunlar.
Cevap Yaz 3 3
CORONAYI SEVERİM:MİLLET AC AC NE YİYECEK EVDE OTURSUNDA
Cevap Yaz 3 2
VATANDAŞ:İNSANLARI ANLAMAK ZOR ARKADAŞLAR İTALYA ARTIK SAĞLIK HİZMETİ VEREMİYOR VERMİYOR ÇÜNKÜ SAĞLIK SİSTEMİ ÇÖKTÜ BİZİMKİLER TUTMUŞLAR 1 HALI TENCERE PEŞİNE ALLAH ISLAH ETSİN CAMİLER BİLE KAPATILDI OLAY BU KADAR VAHİM YAZACAK BİR ŞEY YOK .
Cevap Yaz 0 2
ADINIZI YAZIN:Pınar hanım boş verin böyle gerzek ‘lere vürüs müstehaktır . Bizler evimizden çıkmayalım önlemimizi alalım böylelerindende temizlenmiş oluruz böylelikle. Ülkede maalesef gerzek çooooook.
Cevap Yaz 2 3
COVİD 3162:Hekes senin gibi tuzu kuru değil o insanlar için 10 tl çok önemli. Malesef onlar orasını burasını açıp para kazanmıyor tek asgari maaşla geçinen insanlar ve eşleri. Malesef senin gibi değiliz evimizde oturup taytımızı giyip tv karşısında takılmak iyi olurdu. Ama mecbur yine çlışıyor ve nerede ucuzluk var oraya koşturuyoruz. Keşke eserin dün dediği gibi evde takılsak
Cevap Yaz 8 6
KRALIM:devletin hemen o mağazayı mühürlemesi gerekir. suç millette değil. böyle bi gün de nedir bu indirim.
Cevap Yaz 0 11
NES NES:gerizekalı bu millet ya . . . hepsi alınsın karantinaya görürler o zaman indirimi
Cevap Yaz 1 0

Manşet 

Haberler

Koronavirüsün en çok ve en az bulaştığı kan grupları belli oldu Magazin
Koronavirüsün en çok ve en az bulaştığı kan grupları belli oldu
40 yaşındaki İtalyan vatandaşı, yoğun bakımda yaşadıklarını anlattı: Nefes alamıyorum Magazin
40 yaşındaki İtalyan vatandaşı, yoğun bakımda yaşadıklarını anlattı: Nefes alamıyorum
Kocaelili esnaf koronavirüs fırsatçılarına inat, şişesini getirene bedava kolonya dağıtıyor Magazin
Kocaelili esnaf koronavirüs fırsatçılarına inat, şişesini getirene bedava kolonya dağıtıyor
İlk koronavirüs aşısı yapılan kadın: Kendimle gurur duyuyorum Magazin
İlk koronavirüs aşısı yapılan kadın: Kendimle gurur duyuyorum
Koronavirüs sonrası bağışıklık sistemini güçlendiren propolis satışları arttı Magazin
Koronavirüs sonrası bağışıklık sistemini güçlendiren propolis satışları arttı
Altın resmen eridi! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları Magazin
Altın resmen eridi! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
Umrede mahsur kalan Türk vatandaşı Erdoğan'a çağrıda bulundu: Kurtarın bizi Magazin
Umrede mahsur kalan Türk vatandaşı Erdoğan'a çağrıda bulundu: Kurtarın bizi