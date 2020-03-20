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Oyuncu Pınar Deniz'in ailesi koronavirüs şüphesiyle karantinaya alındı

Oyuncu Pınar Deniz'in anneannesi koronavirüs şüphesiyle hastaneye kaldırılınca annesi ve teyzesi de karantinaya alındı. Instagram hesabından kötü haberi veren oyuncu, test sonucu pozitif çıkarsa kendisi dahil olmak üzere bütün ailesinin karantinaya alınacağını söyledi.

20.03.2020 13:53 | Son Güncelleme: 20.03.2020 14:12

Vatanım Sensin ve Bir Deli Rüzgar gibi önemli projelerde rol alan genç oyuncu Pınar Deniz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda koronavirüs şüphesiyle ailesinin karantina alındığını anlattı.

AİLESİ KARANTİNAYA ALINDI

Sosyal medya hesabı Instagram'dan nefes darlığı şikayetiyle hastaneye götürdüğü anneannesinde Koronavirüs şüphesinden dolayı hastaneye yatırıldığını söyledi. Anneannesi hakkında bilgi veren oyuncu, kendisinin, teyzesinin ve annesinin de şimdilik karantinada olduğundan bahsetti.

"SONUÇ POZİTİF ÇIKARSA KARANTİNA ALTINA ALINACAĞIZ"

Pınar Deniz, Instagram'ın hikaye kısmından yaptığı paylaşımda şunları söyledi: "Anneannemde nefes darlığı olduğu için hastaneye geldim. Korona yüzünden onu gözlem altına aldılar. Biz belirti göstermediğimiz için karantinaya alınmadık. Kendimi koruyor dışarı çıkmıyordum. Ama onda pozitif çıkarsa hepimizi karantina altına almak zorundalar. Gözlem odasında 10 dakika durdum. Üzerinize kapıyı kapatıyorlar. Panik atak geçiriyor gibi oluyorsunuz. O yüzden evden çıkmayın. Kendinizi düşünmüyorsanız başkalarını düşünün."

Oyuncu Pınar Deniz'in ailesi koronavirüs şüphesiyle karantinaya alındı

"SEVDİKLERİNİZİN BAŞINA BİR ŞEY GELECEK KORKUSU ANLATILAMAZ"

Hikaye kısmından yeni bir paylaşım daha yapan Deniz, "Annem, teyzem ve anneannemi belirti olduğu için gözlem altına aldılar. Testin sonucunu bekleyeceğiz. Arayan, yazan herkese teşekkür ederim ama sinirlerim bozuldu dönemeyeceğim size gerçekten. Siz istediğiniz kadar koruyun kendinizi sevdiklerinizin başına bir şey gelecek korkusu anlatılamaz" dedi.

PINAR DENİZ KİMDİR?

Pınar Deniz, 10 Kasım 1994 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Pınar Deniz, İstanbul Üniversitesi Halkla ilişkiler ve Reklamcılık bölümünden mezun oldu. Çocukluğundan beri oyuncu olma hayalleri kuran Pınar Deniz, oyunculuk eğitimi de aldı. İlk oyunculuk deneyimi olan ve 2014 yılında yayınlanan Sil Baştan adlı dizide Evrim karakterini canlandırdı. Şarkıcı Murat Dalkılıç'ın Yani adlı şarkısının klibinde oynadı. İzlenme rekorları kıran bir dizi olan Vatanım Sensin adlı dizide gözü yükseklerde olan Yıldız karakterini canlandırdı.

Oyuncu Pınar Deniz'in ailesi koronavirüs şüphesiyle karantinaya alındı
Oyuncu Pınar Deniz'in ailesi koronavirüs şüphesiyle karantinaya alındı
Oyuncu Pınar Deniz'in ailesi koronavirüs şüphesiyle karantinaya alındı
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Oyuncu Pınar Deniz’in ailesi koronavirüs şüphesiyle karantinaya alındı

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Pınar Deniz'in ailesi koronavirüs şüphesiyle karantinaya alındı
Etiketler : Magazin

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