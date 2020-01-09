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Çukur dizisinin oyuncuları Rıza Kocaoğlu ve Hazal Subaşı gazetecilerle köşe kapmaca oynadı

Reyting rekortmeni Çukur dizisinde birlikte rol alan Rıza Kocaoğlu ile Hazal Subaşı, önceki akşam birlikte görüntülendi. Kocaoğlu'nun evine giden Subaşı, görüntü vermemek için taksiden inmek istemedi.

09.01.2020 10:27 | Son Güncelleme: 09.01.2020 11:20

Show TV ekranlarında yayınlanan dizisinde Aliço'yu oynayan Rıza Kocaoğlu ve Nehir karakterini canlandıran Hazal Subaşı, önceki akşam Biz Böyleyiz filmimin galasına katıldı. Gala sonrası düzenlenen partiye katılan çift, samimi bir şekilde eğlendi.

İLK KEZ GÖRÜNTÜLENDİLER

Mekanda yakınlaştıktan sonra partiden ayrılan çift, bir çorbacıya gitti. İkili sabaha karşı 06.10'da Etiler'deki mekandan çıkarak taksiye bindi. İlk kez Günaydın'ın objektiflerine yakalanan ikili, Kocaoğlu'nun evine giderken sokak aralarında gazetecilerle köşe kapmaca oynadı. Birlikte görüntü vermek istemeyen Subaşı, bir süre taksiden inmedi.

HAZAL SUBAŞI KİMDİR?

Hazal Subaşı 2 Mayıs 1996 yılında İzmir'de dünyaya geldi. İzmir Üniversitesi'nde Halkla İlişliler ve Reklamcılık bölümünde eğitim gören Hazal Subaşı, 2015 yılında katıldığı Miss Turkey yarışmasında üçüncü seçildikten sonra oyuncu olmaya karar vererek bu yönde eğitimler aldı.

TRT 1 ekranlarında yayınlanan; başrolü Erkan Meriç ile paylaştığı Adını Sen Koy dizisi ile ilk oyunculuk deneyimini yaşayarak başrol oynadı. Oyuncu şimdilerde Çukur dizisinde Nehir karakterini oynuyor.

RIZA KOCAOĞLU KİMDİR?

9 Mart 1979 yılında İzmir'de dünyaya gelen Rıza Kocaoğlu, Dokuz Eylül Üniversitesi Oyunculuk Bölümü mezunudur. Çağan Irmak'ın "Bana Şans Dile" filmi ile 2001 yılında sinemaya adım atan Rıza Kocaoğlu, Bugüne kadar 50'ye yakın sinema filminde ve TV dizisinde yer aldı.

Son olarak "İçerde" dizisinde Davut rolünü canlandıran oyuncu, şimdilerde Show Tv ekranlarında yayınlanmakta olan "Çukur" dizisinde Aliço karakterine hayat veriyor.

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Çukur dizisinin oyuncuları Rıza Kocaoğlu ve Hazal Subaşı gazetecilerle köşe kapmaca oynadı

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HABER YORUMLARI (7)
AFYONLU:Bizene
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HAKKI:İŞ BİTMİŞ
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SPORTİNG:şu ÇUKURDAKİ TİPLERE BAK HELE :))
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KAPTAN:TEBRİKLER İKİSİDE İYİ OYUNCU
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ELDEN ELDEN GEZİN BAĞAM:bu kızda keko çıktı
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HEYYE:yamaç yesin kızı aliçoda sevgili olsun vay be :)
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GALATASARAYLI:BU TİPİ HİÇ SEVMEDİM
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