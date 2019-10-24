Oyuncu Sahra Şaş, yeniden Kadın dizisine dahil oldu

FOX dizisinin sevilen dizisi Kadın'ın başrol oyuncularından Caner Cindoruk ve Bennu Yıldırımlar yeni sezonda diziden ayrıldı. Usta oyuncuların ardından dizinin ilk sezonunda oynayan Sahra Şaş, kadroya yeniden dahil oldu.

DİZİYE GERİ DÖNÜYOR

Fox TV'nin en çok ses getiren yapımlarından biri olan Kadın'da ilerleyen bölümlerde sürpriz bir gelişme yaşanacak. Kadın dizisinin 1. sezonunda yer alan ve 2017 yılında diziye veda eden Berşan karakteri diziye tekrar dönecek. Kasım ayında senaryo gereği diziden ayrılan Sahra Şaş, yeniden kadroya dahil oldu.

CEYDA'NIN KANKASI BAHAR'IN İSE DÜŞMANIYDI

Berşan karakteri o zamanlar Ceyda'ya dost Bahar ile de düşmandı. Berşan karakteri aynı zamanda Arif'in de eski aşkıdır. Yıllar önce Arif ile büyük bir aşk yaşayan Berşan, onu terk etmişti. Pişman olup mahalleye geri dönen Berşan, Arif ile Bahar'ın yakınlaştığını görünce çılgına dönmüştü. O dönem Ceyda ile kanka ile olan Berşan zamanında Bahar'a yaptığı kötülükleri anlatmış ve hatasını kabul etmişti. İlk bölümlerde dizinin sevilmeyen karakterlerinden biri olan Berşan zamanla seyircinin ilgisini çekmişti.

SAHRA ŞAŞ KİMDİR?

Sahra Şaş, 1994 yılında İstanbul'da doğdu. Aslen Kürt kökenli olan güzel yıldız oyunculuk eğitimi almıştır. Sahra Şaş, 2013 yılında rol aldığı Tatar Ramazan adlı dizi ile ilk oyunculuk deneyimini yaşamıştır. Çoban Yıldızı, Muhteşem Yüzyıl Kösem, Aşkın Dili Yok, Kadın ve Adını Kalbime Yazdım dizilerinde rol alan Sahra Şaş, Fox Tv ekranlarında yayınlanan; kadrosunda Hazal Kaya, Burak Deniz, Reha Özcan, Yağızcan Konyalı, Nejat Uygur, Zeynep Selimoğlu, Alp Akar ve Ömer Sevgi'nin yer aldığı Bizim Hikaye dizisinde Çiçek karakterini canlandırdı. Sahra Şaş, 1.65 metre boyunda, 54 kilodur.