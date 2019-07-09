09.07.2019 08:57
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Oyuncu Salih Bademci ve eşi İmer Özgün denizde öpüşürken görüntülendi

Yaz sezonunun başında final yapan İstanbullu Gelin dizisinin oyuncuları Salih Bademci ve eşi İmer Özgün, denizde öpüşürken görüntülendi.

Birkaç hafta önce final yapan İstanbullu Gelin dizisinde bir dönem birlikte rol alan Salih Bademci ve İmer Özgün, Çeşme'de yorgunluk atıyor. Çift önceki gün Alaçatı'daki bir beachte görüntülendi.

DENİZDE AŞK TAZELEDİLER

Sıcaktan bunaldıkları için uzun süre denizden çıkmayan Salih Bademci ve İmer Özgün'ün romantik anları objektife yansıdı. 2015 senesinde nikah masasına oturan çift, denizde birbirini öpücüklere boğdu. İkili, habercileri fark edince el ele denizden çıkıp yemeğe geçti.

TANIŞMA HİKAYESİNİ ANLATMIŞTI

İmer Özgün, geçtiğimiz sene bir dergiye röportaj vermiş ve eşiyle tanışma hikayesini şu sözlerle anlatmıştı: "İstanbul Devlet Kaonservatuarı'nda okurken Salih benim bir üst sınıfımdaydı, dikkatimi hiç çekmedi. Gerçekten çok iyi arkadaştık. Hatta ikimizin de sevgilileri vardı ve sevgililerimizle birlikte birçok defa aynı ortamlarda bulunduk. Ne tuhaf değil mi? Aslında her şey benim üzerimde oynanan bir şakadan doğdu. Salih ve okul arkadaşları sözde Salih'in benden hoşlandığını söylediler ve bize bir sevgililik durumu yakıştırdılar. Şaka gerçek oldu."

Oyuncu Salih Bademci ve eşi İmer Özgün denizde öpüşürken görüntülendi
İstanbullu Gelin Dizisi, Salih Bademci, Alaçatı, Çeşme, Magazin

YORUMLAR (5)
TUĞBA: Allah sevgilerini çoğaltsın toplum içinde hoş gözükmüyor ama insan sevince oluyor böyle bende kocamı çoook seviyorum allah mutlu çiftleri ayırmasın
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KOCANI BOŞA: kocanı bırak beni al, seni paraya boğarım
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SÜTÇÜ: Büyük haber
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MERT: karı koca aynı dizidemi oynamışlar.
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AHMET: aaa karı koca denizde öpüşmüşlermi cok ilginc haber değeri inanılmaz:))
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